Fonseca sobre su colaboración con Juan Luis Guerra: “Me lo había soñado desde hace muchos años”

El cantautor colombiano Fonseca se encuentra en un momento muy especial de su carrera. La razón es que acaba de lograr una colaboración con el merenguero Juan Luis Guerra, a quien define como una gran inspiración y una persona que ha formado parte de muchos momentos importantes de su vida.

Como una forma de gratitud y cariño al dominicano, Fonseca habló para la fanaticada de ambos en el país a través de Listín Diario sobre “Si tú me quieres”, el tema que salió de su unión con “un amigo, un ídolo”.

“Si tú me quieres” es una canción que habla del amor que se le puede tener a cualquier persona, pero también a una pareja, como el amor que Fonseca sembró junto a su esposa Juliana Posada hace 28 años y que continúa dando buenos frutos.

“Ha sido un amor de toda la vida y un amor que cuido muchísimo y la verdad es que esta canción como muchísimas de mis otras canciones, también tiene sus pedazos de mi vida personal y obviamente estar inspirado en lo que yo vivo”, comentó el artista a este medio.

Cabe destacar que Juliana y Fonseca se conocieron cuando el exponente de pop y vallenato tenía 5 años de edad y estudiaban en el mismo salón de clases hasta que 11 años después se hicieron novios.

Con respecto a la forma en que se creó el tema, Fonseca aseguró que deja que la música lo sorprenda y que no planeó tener una canción perfecta para Juan Luis, pero sí una con la que se sintiera “identificado y cómodo y en ese sentido hubo una conexión súper especial”.

“No es que se hubiera planeado, como que 'bueno, vamos hacer esta canción pensando en Juan Luis', sino que salió esta canción y una vez la vi terminada, me imaginé a Juan Luis ahí y pues trabajé para enviarle un demo muy bien estructurado, con un sonido propuesto y pues afortunadamente se conectó y le gustó lo que había”, continuó.

Aunque en su proceso de composición, Fonseca piensa en el contenido del mensaje que quiere transmitir y no en el artista con el que trabajará, este dúo con Juan Luis Guerra no deja de ser especial, ya que “siempre lo había tenido en la cabeza porque me lo había soñado desde hace muchos años y quería hacerlo, pero no era como que dijera 'bueno, vamos a sentarnos a escribirle una canción a Juan Luis'. Por lo menos de mi lado no funciona de esa manera”, puntualizó.

En pocas palabras, “Si tú me quieres” es un homenaje al poder amor y Fonseca la resume en el verso final: “Si tú me quieres, todo se puede”.

El tema se encuentra en todas las plataformas digitales desde el pasado 20 de abril y también cuenta con letras de Joel Henríquez y Joan González.