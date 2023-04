Anuel AA dice que su delgadez le hizo pensar que estaba enfermo

“En algún momento yo también me miré y pensé que estaba enfermo”, admitió el exponente urbano Anuel AA sobre las especulaciones que surgieron por el estado físico que ostentó por unos meses.

Durante una entrevista con Jorge Pabón (El Molusco), el cantante puertorriqueño confesó que al verse “tan flaco” pensó en el protagonista de la película “Pantera Negra”, Chadwick Boseman, quien murió en agosto de 2020 luego de luchar contra el cáncer de colón que padecía.

“Como pasó lo de Black Panther también… Pensé que estaba enfermo en serio”, dijo Anuel en Molusco TV.

Aunque el intérprete de “Más rica que ayer” explicó que todo ocurrió debido al trabajo que estaba realizando en su figura para el personaje de una película que está por comenzar a filmar próximamente, pero que luego sucedieron los problemas con su equipo de trabajo y situaciones que lo hicieron dejar de comer.

“En ese momento me empezaron a pasar todo esa situación también normal como muchas situaciones, como la que pasó en mi equipo de trabajo”, aseguró.

“Pero entiendo que el plan de Dios fue perfecto a pesar de todo eso que sucedió... Después de tanto, después de toda esa montaña rusa, mira como estoy ahora y el plan de Dios es perfecto no me arrepiento de nada y me brindó mi enfoque en mi físico”, añadió.

Cabe destacar que Anuel y su antiguo manejador Frabián Elí Carrión vivieron una mediática ruptura que ha llegado a los tribunales en una demanda contra el artista por incumplimiento de contrato, según reveló Metro PR, en septiembre de 2022.

Más tarde, Anuel respondió a la polémica a través de un comunicado donde informó que su equipo financiero detectó algunas “actividades sospechosas” que motivaron la desvinculación de Carrión del manejo del dinero de la empresa Real Hasta La Muerte y que éste empezara la disputada legal con el objetivo de “evitar devolver todo el dinero que mis auditores cuestionan”.