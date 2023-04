Jerry Springer, el político que se convirtió en un polémico presentador, muere a los 79 años

Jerry Springer, el exalcalde y presentador de noticias cuyo programa de televisión homónimo presentaba un circo de tres pistas de familias disfuncionales dispuestas a mostrar todo en las tardes de los días laborables, incluidas peleas, obscenidades e imágenes borrosas de desnudez, murió el jueves a los 79 años.

En su apogeo, “The Jerry Springer Show” fue una fuente inagotable de índices de audiencia y un paria cultural de EE. UU., sinónimo de drama espeluznante. Conocido por arrojar sillas y argumentos llenos de pitidos, el programa de entrevistas diurno fue el placer culpable favorito de los estadounidenses durante sus 27 años, y en un momento superó al programa de Oprah Winfrey.

Springer lo llamó "entretenimiento escapista", mientras que otros vieron el programa como una contribución a la disminución de los valores sociales estadounidenses.

“La capacidad de Jerry para conectarse con la gente fue la base de su éxito en todo lo que intentó, ya fuera política, transmisiones o simplemente bromear con la gente en la calle que quería una foto o una palabra”, dijo Jene Galvin, vocera de la familia y amiga. de Springer's desde 1970, en un comunicado. “Es insustituible y su pérdida duele inmensamente, pero los recuerdos de su intelecto, corazón y humor perdurarán”.

Springer murió en paz en su casa en los suburbios de Chicago después de una breve enfermedad, según el comunicado.

En su perfil de Twitter, Springer se declaró a sí mismo en broma como "presentador de programas de entrevistas, maestro de ceremonias del fin de la civilización". También le había dicho a menudo a la gente, irónicamente, que su deseo para ellos era "que nunca estés en mi programa".

Jerry Springer aparece en un restaurante en Stamford, Connecticut, el 7 de agosto de 2009.Alex von Kleydorff/Hearst Connecticut Media via AP

Después de más de 4000 episodios, el programa terminó en 2018, sin alejarse nunca de su esencia lasciva: algunos de sus últimos episodios tenían títulos como "Stripper Sex Turned Me Straight", "Stop Pimpin' My Twin Sister" y "Hooking Up With Mi Terapeuta.”

En un video de "Too Hot For TV" lanzado cuando su programa diario se acercaba a los 7 millones de espectadores a fines de la década de 1990, Springer ofreció una defensa contra el asco.

“Mire, la televisión no crea y no debe crear valores, es simplemente una imagen de todo lo que está ahí afuera: lo bueno, lo malo, lo feo”, dijo Springer, y agregó: “Créanlo: los políticos y las empresas que buscan controlar lo que cada uno de nosotros puede ver son un peligro mucho mayor para Estados Unidos y nuestra preciada libertad de lo que cualquiera de nuestros invitados alguna vez fue o podría ser”.

También sostuvo que las personas en su programa se ofrecieron como voluntarias para ser sometidas a cualquier ridículo o humillación que les esperara.