Carlos Rivera: una historia marcada por "La Academia" y la muerte de su padre

Génesis Furcal

Santo Domingo, RD

A lo largo de sus 37 años en la Tierra Carlos Rivera goza de un balance positivo en la mùsica, desde que ganó el reality show "La Academia", aunque también registra algunas noticias tristes que dejaron huellas, sobre todo la muerte de su padre.

Nacido en la ciudad de Huamantla, estado de Tlaxcala, México, bajo el nombre de Carlos Augusto Rivera Guerra de Bonilla, tiene tres hermanos e ingresó al programa La Academia en el 2004 para inscribir en lo adelante su nombre en la música popular.

En ese momento de su vida, cuando entró al reality show, nadie de su familia se dedicaba a la música ni nada relacionado. Sin embargo, esto no le impidió que participara en el casting faltando un mes para cumplir los 18 años.

Acompañado de su hermano y su padre, llegaron al estado de Veracruz, donde audicionó junto a miles de jóvenes mexicanos que como él, tenían el sueño de entrar al proyecto televisivo La Academia a cumplir sus objetivos y de donde salió victorioso, pues quedó como uno de los seleccionados, y posteriormente el ganador del reality show.

Se ha referido con cariño a aquella época del ingreso que le dio paso al comienzo de cumplir sus sueños de cantar: "Cuando yo entré a La Academia, para mí era magia pura, era el sueño hecho realidad”.

Desde entonces, hace dos décadas, viene desarrollando una carrera en el mundo del pop, con el que traspasó las fronteras mexicanas, incluyendo su presencia en República Dominicana, donde tiene una notable fanaticada.

Teatro musical

En 2005 firmó contrato con Sony BMG,lo que le abrió paso para trabajar en musicales como 'La bella y la bestia', 'Mamma Mia', y 'El Rey León'.

También ha actuado en programas, series y telenovelas como 'La vida es una canción', 'Los Sánchez' o 'El Hotel de los secretos'.

Cuando llegó a Sony Music, el cantante expresó que en la primera reunión de música querían que él fuese cantante de boleros, sostuvo que “con 19 años lo primero que escucho en una reunión de música era un disco de boleros y entonces yo les dije: - es que yo no quiero cantar, o sea me encantan los boleros pero yo no quiero que ese sea mi estilo de música”.

Luego de varias intervenciones y oportunidades sacó dos sencillos que más tarde lograron convertirse en disco de oro.

En película “Coco”

En otra entrevista, el intérprete de “Recuérdame”, canción original de la banda sonora de "Coco", la película inspirada en el día de muertos de la cultura mexicana, se refirió a la experiencia de cantar en esta producción de Disney.

Expresó que trabajar en la canción le recordó a su abuelita a quien describió como “el amor de su vida” .

Su ex novia muere

Su primera relación amorosa pública fue con Hiromi Hayakawa, a quien conoció mientras participaba en La Academia, en 2004.

Sin embargo, fue el cantante quien decidió ponerle fin a la relación, por razones desconocidas y tiempo después la describió como su “gran primer amor”, en una entrevista en el programa Historias Engarzadas.

La joven murió en 2017 debido a complicaciones en el parto junto a su bebé Julieta, a quien había procreado con su entonces esposo Fernando Santana.

“Mi primer gran amor de la vida y fue precioso todo lo que vivimos juntos. Siempre la recuerdo con todo el amor porque nos queremos, fue el primer gran amor que viví intensamente”, narró el cantante.

Padre fallece

Una muerte que le marcó fue la de su padre. El cantante narró cómo recibió la triste noticia, en agosto del año pasado: “Literalmente me quedé mudo” al enterarse del suceso.

En ese momento se encontraba en Tenerife, España, al lado de su ahora esposa, Cinthya Rodríguezç. "Fueron las horas más duras y más complicadas de mi vida”, expresó.

No obstante, confesó que después de la despedida, vino la parte más dura, pues varios días después tenía un concierto programado, por lo que pidió a su equipo no darle sus condolencias.

“Era demasiado duro para mí llegar a cantar y que yo sabía que en cuanto me empezaban a abrazar y me empezaron a decir eso yo no iba a poder, iba a llorar y entonces de esa manera yo no iba a poder cantar y no iba a poder salir hacia el show que tenía que hacer y quité todas las canciones tristes de mi show y canté todas las demás”, recordó Rivera.

El artista expresó que en otra ocasión le tocaba otro show en Zacatecas, donde tiempo atrás su padre le había dicho que quería ir: “Ese todavía fue mucho más difícil porque ese sí me acuerdo en el hotel de no querer salir, no querer ir”.

Admitió que en esa etapa oscura, quien le dio ánimos para continuar fue su esposa Cinthya: "Me dijo: - no puedes no ir, tu papá no estaría contento si no lo haces”.

Carlos Rivera se encuentra en medio de “Un tour a todas partes” y por primera vez parará en Santo Domingo para dos presentaciones esta misma semana en el Teatro Nacional, el martes 25 y el miércoles 26, contratado por César Surez Jr.

Coincidiendo con la presentación de la nueva gira, Carlos Rivera sacó al mercado el séptimo álbum de su carrera, titulado “Sincerándome” que se une a sus éxitos como “Que lo nuestro se quede nuestro” y “Me muero”.

Rivera ha hecho colaboraciones con artistas como Juan Gabriel, José José, Jose Luis Perales, Gloria Estefan, Raphael, Franco de Vita y Laura Pausini, así como los artistas Maluma y Becky G, entre otros.