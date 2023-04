Al colombiano Andrés Cepeda le parece "lo máximo" que los dominicanos visiten su país

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Al cantautor Andrés Cepeda le parece “lo máximo” el creciente interés de los dominicanos por visitar su país, Colombia, y que entre los dos pueblos haya un matrimonio musical del que él es un privilegiado por las tantas veces que suele cantar en República Dominicana., como sucederá el próximo viernes 28 en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

“Los colombianos y los dominicanos tenemos en común una cantidad de cosas... Y que puedan venir al país y conocer nuestra geografía, vernos más de cerca, entender precisamente cuáles son esos puntos que tenemos en común es muy bueno y afianza esa relación que siempre ha existido entre los dos pueblos”, expresó el cantautor de “Besos usados” a Listín Diario.

Mostrándose conocedor del tema, a través de la vía telefónica, el cantautor comentó sobre las bondades compartidas: “Esa sabrosura, ese mestizaje, esa manera de expresarse, esa alegría que hace parte de la música que nos une”.

Durante largos años, añadió, los colombianos “hemos disfrutado de la música dominicana, del merengue, de la bachata, de las diferentes expresiones dominicanas, y eso hace que nos sintamos muy cercanos culturalmente”.

Tanta es la cercanía cultural que en Colombia “no tenemos un carnaval ni una fiesta que no tengamos un artista dominicano que nos haga bailar merengue”.

El reencuentro

Cepeda se siente feliz del nuevo reencuentro con los dominicanos, esta vez sobre una alfombra de una orquesta sinfónica dirigida por Amaury Sánchez.

“Será un show muy bonito. Esperamos que se convierta en un proyecto discográfico, ojalá el año que viene, después de haber tenido la experiencia de haberlo hecho en el escenario muchas veces”, adelantó.

Andrés Cepeda se ha posicionado como uno de los intérpretes más queridos de Colombia, y admirado en República Dominicana.

“Es un gran honor y un placer poder tener esa relación que tengo con el público dominicano y agradezco muchísimo. Es una relación que empezó hace unos años, particularmente con el álbum de Día tras Día” (año 2009), manifestó.

El artista valoró que “desde que me abrieron esa puerta hemos estado teniendo una conversación musical que nos ha llevado por diferentes proyectos que me permite visitar la isla con mucha frecuencia y que hace que tenga precisamente un cariño muy sincero por su público y que me permitan seguir llegando y seguir hablando con ustedes a través de la música es algo un gran privilegio, es algo que agradezco mucho”.

Otra cara de Colombia

Andrés Cepeda es parte de la camada de artistas que le cambiaron la imagen negativa a Colombia.

“Es una cosa muy afortunada que está viviendo nuestro país, tener la posibilidad de poder mostrar en el exterior esa faceta cultural, musical, es importantísimo para nosotros, para que la percepción de nuestra cultura y nuestro país se aleje de esos estereotipos y de esos estigmas de violencia que nos han acompañado en otros momentos de la historia”, explicó.

Él siente que no sólo hubo un cambio importante a nivel de los artistas en Colombia, sino del mismo pueblo “que alrededor de los años 90 empezó a reconocer sus propios valores culturales y a darse cuenta que la exaltación de esos valores auténticos propios de nuestro folclor, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, eran importantes y había que representarlos”.

En ese apartado de promoción cultural "le doy mucho crédito a Carlos Vives porque fue quizás el artista que hizo que otros artistas y el público se dieran cuenta de lo importante que era mirar hacia adentro".

Sobre el tema abundó: "Ese reconocimiento y esa mirada hacia adentro trajo como resultado precisamente el boom de esa música colombiana que hoy gracias a Dios seguimos viendo y tengo la esperanza de que vamos a seguir viendo un tiempo más porque veo que siguen surgiendo muchachos, gente joven, talentosa, empeñada en lo mismo".

No obstante, sabe que “aun tenemos problemas graves por resolver”, pero ya el mundo no solo ve “una faceta”, sino que “al menos se ha diversificado la imagen del país y no solo nos fijamos en la parte negativa”.

Según sus comentarios, si bien los problemas sociopolìticos de Colombia "no se pueden ignorar y son cosas que siguen existiendo y hace falta una serie de asuntos por resolver" la imagen que sale al exterior motiva que "el mundo nos entienda mejor, que nos vea de una manera más positiva. No podemos tapar el sol con una mano, pero podemos mostrar que Colombia no es solamente lo negativo que se ha conocido en otras décadas".

Sus 50 años de vida

El intérprete de “Lo mejor que hay en mi vida” está pronto a cumplir (el próximo 7 de julio) 50 años de vida, un recorrido que considera maravilloso.

“Ha sido una vida maravillosa, ha sido maravillosa gracias a la música, me ha traído muchísima energía, muchísimas satisfacciones, pienso que me hace sentir muy joven, lleno de vitalidad, le agradezco mucho a mi oficio eso”.

A la conclusión que llega en esta etapa “es que hay que seguir viviendo la vida con todo el deseo posible” y que “todavía hay mucho por vivir, hay muchas cosas que hay que disfrutar, hay que entender que el paso por el planeta es breve y hay que disfrutar cada momento”.