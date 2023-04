Cristian Castro "livin' la vida loca", no le da mente a nada

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Lo de Cristian Castro es un circo frecuente: protagoniza tres mediáticos divorcios, un efímero matrimonio de 28 días, toma leche en biberón, se da masaje en tanga, le pide a su abuela fallecida que "se lo lleve", se tiñe el cabello de los colores más extraños y la lista de sus excentricidades no para de crecer.

A sus 48 años de edad, al cantante mexicano le importa un comino lo que piensen de él por sus escandalosas o polémicas actuaciones, como la del pasado miércoles cuando quedó con su "barrigón" al descubierto y sin pudor delante del público durante un show. Ya había hecho algo parecido en mayo de 2018.

El miércoles pasado, Cristian Castro le puso su particular sello a la presentación que hizo en Argentina junto al grupo Miranda! (que integran Ale Sergi y Juliana Gattas), pues al final de ésta se quitó la chamarra y mostró su abdomen que está dividiendo opiniones en redes, reseñó el periódico El Universal de México.

El artista apareció con una ajustadísima calza tipo bóxer en color turquesa y una campera que se quitó al final del show para dejar su torso al descubierto.

Aunque algunos opinan que es graciosa e ingenioso, para otros está de más ese tipo de actuaciones en las que incluso, se pone en duda su "salud mental"; sus fans lamentan que se critique su cuerpo, y alegan que así como se lucha por normalizar la no perfección del cuerpo femenino, debería pasar igual con el masculino.

#NuevoDía | ??#Entérate el cantante mexicano Cristian Castro causa polémica en redes por este nuevo look. ?????



¿Tú qué opinas al respecto? ??#23Abril #Falcón pic.twitter.com/fGjqRzmOfN — Diario Nuevo Día (@nuevodiaenlinea) April 23, 2023

En 2022 protagonizó varios escándalos, sobre todo con el cambio de look en su cabello. El 19 de mayo de ese año, el cantante se presentó en Caracas, Venezuela, tras un tiempo apartado de los escenarios y llegó con un look rubísimo platinado que desató muchos comentarios en las redes.

Luego, en julio, presentó otra imagen. “Cristian Castro es el único pollito de colores que ha logrado llegar a edad adulta”, dice uno de los miles de comentarios de burlas que en julio pasado se generaron por los cambios que el cantautor mexicano utilizó para aparecer en el programa argentino ‘Canta Conmigo Ahora’, llegando a hacerse viral en las redes sociales luego de asistir a este con el cabello color morado.

Memes, videos jocosos, comentarios de burlas y apoyo fueron publicados en julio pasado en torno a las transformaciones del intérprete de ‘Volver a Amar’, quien con su presencia hizo que el concurso de talento marcara un puntaje de 12.1, siendo este un récord en el rating de la propuesta televisiva.

El cantante ha sido comparado con diversas personalidades, entre las han estado el personaje “Stephanie” de Lazy Town y "Tía Pelucas" (Estefanía Larios de Gamboa) de la telenovela infantil Carita de ángel, al cual le dio vida la actriz mexicana Nora Salinas.

El 2 de noviembre pasado, al conmemorarse en México el día de los muertos, el intérprete de "Nunca voy a olvidarte" generó controversia con una de sus publicaciones en Twitter, en la que compartió su dolor al recordar a su abuela, Socorro Castro de Alba (fallecida el 25 de abril de 2020) y pedirle que “se lo llevara” al otro mundo.

“En esta noche tan tuya abuela, te ruego vengas a mi sueño para darte besos… abrazos. Escucha mi deseo, habla por favor, o mejor llévame si puedes”, reza su escrito en Instagram.

En 2018, durante la promoción de su disco homenaje a Juan Gabriel, nuevamente provocó polémica con sus declaraciones. El intérprete mexicano comentó durante una entrevista con el programa "Hoy" que sí cree que el Divo de Juárez esté vivo y expresó que tenía intenciones de cantar junto a él durante su gira de conciertos.

"Yo creo que sí (está vivo), (creo que está) en Waikiki (Hawái). Yo le apuesto a Waikiki, porque creo que le gustan esos nombres exóticos, le empezó a gustar mucho la playa, en sus últimas vivencias y casas que tuvo, le encantaba estar en Cancún, ¿por qué no Waikiki?", dijo sobre su compatriota fallecido el 28 de agosto de 2016.

Su vida amorosa también es centro de atención de la farándula de su país y su fama de mujeriego es vox populis.

Se ha casado tres veces, registra un matrimonio de apenas 28 días y aun sigue diciendo que se casará de nuevo.

"Claro que sí, caray, hay muchas opciones; no [es cierto], pocas opciones, pero vamos a entrarle otra vez al matrimonio, ¡cómo no!", reveló al programa Hoy.

El 23 de mayo de 2017 se casó por tercera vez y 28 días después todo terminó. La boda con Carolina Urbán, de 29 años (hoy 34), terminó convirtiéndose en uno de los matrimonios más fugaces que se recuerdan en el mundo del espectáculo mundial.

"Rompimos 28 días después de casarnos", explicó el cantante en una entrevista concedidas a la televisión argentina, en 2017.

El hijo de Verónica Castro aseguró sentirse avergonzado de la situación: "Una vergüenza, realmente. Me avergüenza, pero si así se presenta el destino...yo cumplí y traté de estar bien. Ella también trató de estar bien. No se pudo, es todo".

En febrero de 2017, el cantante besuqueó a la reportera Yulianna Vargas y hasta le propuso matrimonio. Todo ocurrió durante una entrevista para la televisión.

En 2003 Castro contrajo matrimonio con Gabriela Bó, relación que tan solo duró un año. En 2005, dos años después de su primera boda, el mexicano se casaría con la abogada argentina Valeria Liberman, con la que permanecería casado hasta 2009 tras el nacimiento de sus dos hijos.

Precisamente Gabriela Bó contó una de las excentricidades del artista, quien le solicitaba a ella con frecuencia que le prepararan un biberón de leche.

Contrario a lo que se creía, de que lo iba a negar, en una entrevista concedida a un programa de televisión en Miami, el intéprete de "Azul" confirmó lo dicho por su Gabriela Bo.

“La verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan ‘ay que niñito, eres un bobito’”, declaró el intérprete de “El Gallito feliz” en el programa “El Gordo y la Flaca”, que se transmite por la cadena hispana Univision.

Luego agregó: “A mí no me importa, me da por hacer cositas así... No es que siempre estoy tomando leche de biberón, puedo a veces agarrar el biberón y decir ‘qué rico’”.

Pero eso no es todo. En noviembre de 2016 dejó a muchos boquiabiertos al revelar un detalle muy íntimo de sus preferencias en la cama: "Primero, un masaje. ¡Ay, Dios! La verdad es que no puedo decir algo tan grosero, ¿verdad?... Me gusta que me metan el dedito".

Por igual, su "masajito con Saiote" es una las polémicas más publicitadas gracias a una foto que publicó en su cuenta de Twitter donde aparecía en tanga con su masajista personal.