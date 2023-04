Famosos actores afectados por deterioro de la salud mental

Lauren Jiménez

Santo Domingo, RD

El tiempo es implacable muchas veces. Y contra algunas personas se ensaña de manera particular, no importa si son celebridades, como ha sucedido a famosos actores que han sucumbido ante el Alzheimer, Parkinson u otro deterioro mental.

Bruce Willis y Chris Hemsworth figuran entre los más recientes en confrontar alguna anomalía con la salud. Antes, Robin William, Ronald Reagan, Gene Wilder y Sean Connery fueron famosos que en vida afrontaron algún proceso demencial.

El actor y productor estadounidense Bruce Willis ha destacado en la industria cinematográfica por su participación en películas como ‘Duro de matar’, ‘Sexto sentido’, ‘Tiempos violentos’ y otras.

Luego de su ausencia de las redes sociales y eventos, hace algún tiempo, surgió la preocupación en los seguidores. Ante esto, su familia y su exesposa Demi Moore confirmaron en febrero pasado que el actor padece una enfermedad degenerativa, conocida como demencia frontotemporal.

Bruce Willis celebró 68 años de vida el pasado 19 de marzo. Él la pasó al lado de su esposa, Emma Heming Willis, de 44 años, con quien tiene dos hijas, Mabel Ray Willis, de 10 años, y Evelyn Penn Willis, de 8, y también su exmujer, la actriz Demi Moore, con quien el intérprete mantiene una excelente relación y comparte tres hijas; Rumer Willis, de 34 años, Scout Willis, de 31, y Tallulah Willis, de 29 años.

“Me alegro mucho de poder celebrarte hoy. Te quiero y amo a nuestra familia. Gracias a todos por el amor y los cálidos deseos, todos los sentimos”, escribió Moore el día de su cumpleaños.

Este es el primer cumpleaños de la estrella de Hollywood desde que hizo público a mediados de febrero que le ha sido diagnosticada demencia frontotemporal, una enfermedad para la que “no hay tratamientos”, tal y como informó la familia en un comunicado, añadiendo como deseo que esto fuera “una realidad que esperamos que cambie en los próximos años”.

La familia de Willis llamó a la demencia frontotemporal una “cruel” dolencia que es desconocida para muchos. Esta, indicaron, es más frecuente en las personas menores de 60 años y aparece entre el 10% y 20% de todos los diagnósticos ligados a la demencia. “Esperamos que los medios puedan poner más atención y se enfoquen en dar a conocer esta enfermedad, que necesita ser más investigada”, afirmaron en el comunicado.

La estrella de origen australiano Chris Hemsworth ha destacado en la actuación por interpretar el personaje de ‘Thor’, así como por sus participaciones en producciones como ‘Misión de rescate’ y en la saga de The Avengers.

El actor informó en noviembre pasado sobre la realización de una pausa en su carrera debido al descubrimiento del “riesgo elevado” que tiene de desarrollar la enfermedad de Alzheimer.

Las medidas que tomará el australiano según una fuente cercana a éste son varias. “Chris no se plantea aceptar demasiados papeles debido a que se enteró de su alto riesgo de padecer Alzhéimer”, asegura esta fuente al portal estadounidense ‘Page Six’.

Hemsworth antes de todo acabará los compromisos que le unen a la gran pantalla, tales como la promoción de ‘Tyler Rake 2”, la precuela de ‘Mad Max: Furia en la carretera’, la secuela de ‘Los Vengadores’, y un biopic que aun no tiene título sobre la vida del icónico luchador estadounidense Hulk Hogan.

Casos del pasado

El reconocido actor estadounidense Robin Williams destacó en el mundo del arte y el espectáculo por sus apariciones en películas como ‘Papá por siempre’, ‘En busca del destino’, ‘Jumanji’, ‘Patch Adams’, entre otras.

Padecía el trastorno de Parkinson, asociado a la demencia de Lewy, que fue deteriorando su mente hasta su muerte, a los 63 años, según indica RTVE.

Su fallecimiento fue producto del suicidio tras enterarse de la enfermedad que padecía, conmocionando a sus fanáticos.

Ronald Reagan fue un actor y político estadounidense. Ejerció la presidencia de Estados Unidos en el periodo del 20 de enero de 1981 hasta el 20 de enero de 1989; y en su momento, también fue gobernador de California.

En su carrera como actor participó en proyectos cinematográficos como ‘Love is in the air’, ‘The killers’, Psicópata americano’ y ‘La ley del Oeste’.

Reagan realizó una campaña para crear conciencia de la gravedad que representa el Alzheimer antes de hacer público su diagnóstico del mismo, el cual le ocasionó la muerte diez años después, asegura RCC Media en su página web.

Gene Wilder. La trayectoria de este actor está marcada por haber sido el primero en dar vida en el cine al personaje de Willy Wonka, de la película ‘Charlie y la fábrica de chocolate’, en la versión estrenada en 1971.

También hizo apariciones en producciones como ‘El joven Frankenstein’, ‘Ciegos, sordos y locos’, ‘The woman in red’, entre otras.

Su padecimiento era el Alzheimer, sin embargo no se hizo público hasta su fallecimiento en 2016.

Sean Connery. Es un actor y productor de cine británico que adquirió parte de su reconocimiento por ser uno de los primeros en interpretar el papel del agente 007, en una de las películas de ‘James Bond’.

Tras su muerte en 2020, su esposa anunció a los medios de comunicación que Connery había sufrido demencia en los últimos años de su vida.

El actor fue ganador de un Premio Óscar y tres Globos de Oro.