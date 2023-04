“No tengo que ver con problemas callejeros de nadie”, Bulin 47 sobre su canción con Tekashi

Yerlendy Abad

En agosto de 2020, El Alfa canceló su colaboración con Tekashi 69 en el remix de “Singapur” luego de que el rapero de origen mexicano saliera en libertad por cooperar con las autoridades, alegando que no iba a “ensuciar doce años de carrera”, pero Bulin 47 actuó totalmente diferente a su colega y compatriota y explicó en Alofoke Radio Show la razón de su decisión.

Bulin, quien inició en 2016 creando videos cómicos para Facebook, sorprendió a sus fanáticos con su participación en el último tema de Tekashi, “Wapae”, lanzado el pasado 15 de abril y donde también Ángel Dior y Lenier tienen parte musical.

Sobre esto, el intérprete de “Bajo mundo” dijo: “Cada persona tiene su tema, yo soy de las personas que no tengo que meterme en los problemas de nadie y nadie tiene que meterse en los problemas míos. Yo no tengo que ver con los problemas que tenga él ni él tiene que ver con los problemas que tenga yo. Yo lo que soy es artista y yo lo que ando es cantando, yo no tengo que ver con vainas raras, vainas de la que la gente piensa de él”.

Asimismo, Bulin explicó que aunque no sostuvo una conversación extensa con Tekashi, lo percibió de buena manera y que él haya tenido situaciones “callejeras” no es una razón suficientemente fuerte para no querer grabar con él, lo cual no pensó “ni una vez” y que le “sumó bastante a mi carrera”.

“Que fulano no quiera grabar con él, sus problemas son de ellos. Cada quien trabaja su carrera como usted entienda”, añadió.

Bulin también aseguró no tener miedo de la reacción negativa o el famoso bloqueo que pretendan hacerle en el movimiento urbano a raíz de su canción junto a Tekashi, especialmente los exponentes puertorriqueños.

“Esto es música, yo no tengo que ver con vainas callejeras de nadie. Yo lo que soy es artista, yo lo que canto. Ahora, si tú me dices que tú eres un tipo que andas robando… si tu anda robando, anda atracando, y tú te pegaste feo y el dembow está pegado en la calle, yo voy a grabar contigo normal. Ahora, no me invite a robar que yo no voy”, dijo.

“Ellos saben el flow mío y la personalidad que yo tengo. ¡Yo ando haciendo mi diligencia, los boricuas son todos ricos!”, agregó.

En diciembre de 2019, Tekashi fue sentenciado a dos años de prisión por un juez, quien dijo que su cooperación extraordinaria con los fiscales lo salvó de posibles décadas en prisión, pero no lo absolvió por completo por usar una pandilla violenta como su “cuadrilla personal de matones”. Además fue multado por 35,000 dólares y le ordenó que realizara 300 horas de servicio comunitario.