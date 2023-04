¿Quién era Moonbin? La estrella del K-pop que fue hallada muerta en su casa

AP

SEÚL, Corea del Sur

Moon Bin, cantante de la boyband surcoreana Astro, fue encontrado muerto en su casa en Seúl, dijo el jueves su agencia de representación.

Según los informes, el joven de 25 años fue encontrado por su manager que fue a la casa del cantante el miércoles por la noche porque no respondía a los contactos. La policía está investigando su muerte, pero hasta el momento no ha encontrado signos de juego sucio, según la agencia de noticias Yonhap de Corea del Sur. Los funcionarios de la estación de policía del distrito Gangnam de Seúl no respondieron a las llamadas para hacer comentarios.

La agencia de representación de Moon Bin, Fantagio, confirmó su muerte en un comunicado, diciendo que “de repente nos dejó y se convirtió en una estrella en el cielo” y que los compañeros artistas y funcionarios de la compañía lo lloraban con “muy profunda tristeza y conmoción”.

Fantagio dijo que el funeral de Moon Bin se llevará a cabo "de la manera más silenciosa posible", y la asistencia se limitará principalmente a familiares, amigos cercanos y colegas, según los deseos de sus familiares.

Moon Bin debutó en 2016 con la boyband de seis miembros Astro, que se lanzó poco después de que los cantantes aparecieran en un reality show de televisión. El grupo encontró rápidamente el éxito en Corea del Sur y Japón y fue incluido en la lista de los 10 nuevos grupos de K-pop de Billboard ese año , y la revista los elogió por su "sonido brillante de synthpop que se ganó a los amantes del K-pop de todo el mundo". .”

Moon Bin también actuó como miembro del dúo Moonbin & Sanha, siendo la otra mitad el miembro de Astro Yoon San-ha. La promotora de eventos de Indonesia, Lumina Entertainment, anunció el miércoles la cancelación de la actuación del dúo en Yakarta debido a "circunstancias imprevistas fuera de nuestro control".

Varios cantantes y actores de Corea del Sur se han suicidado en los últimos años, lo que ha provocado un examen de conciencia sobre la dura competencia en la industria del entretenimiento en rápido crecimiento, una cultura abusiva en línea y la incapacidad de la gerencia para abordar los problemas de salud mental de sus estrellas.

La semana pasada, la actriz Jung Chae-yull, de 26 años, fue encontrada muerta en su casa. Su agencia no dijo qué causó su repentina muerte.