Nico Clínico y Melymel trabajan en una canción para el nuevo álbum del productor

Cayena González

Santo Domingo, RD

El productor musical e intérprete urbano, Nico Clínico, reveló este martes que estaría reuniéndose con su exesposa, la rapera Melymel, para trabajar una producción musical como parte de un nuevo álbum de este.

Durante la premier de la película “Danny 45: el terror de la victoria”, el productor dominicano informó que se avecinan nuevos proyectos, entre ellos el álbum “KyC Volumen 3”, producido por él, en el que saldrán colaboración con múltiples artistas como “La mama del rap”.

“Hoy me voy a juntar con Melymel para hacer su canción. Hace muchísimo tiempo que no me juntaba con ella para hacer música, hoy lo vamos a hacer para el álbum”.

Asimismo, indicó que en el proyecto contará con alrededor de cuarenta canciones, las cuales se dividirán en grupo de 8 sencillos que se lanzaran semanalmente.

El también productor de la canción principal de la película, “Danny 45”, indicó que la razón por lo que Melymel no ha vuelto a realizar música para ella es porque “es muy difícil” ser inversionista, arreglista y compositor al mismo tiempo.

Además, siente que está “decepcionada” del comportamiento en las redes sociales y las críticas, pero que espera que se “incentive” a hacer más música para ella en cuanto termine la producción de la nueva canción.