Canción de Drake y The Weeknd creada por inteligencia artificial causa preocupación en la industria

El usuario Gostwriter977 en TikTok ha revolucionado las redes sociales al publicar una “colaboración” entre Drake y The Weeknd con inteligencia artificial (AI), la cual ha logrado obtener aproximadamente 10 millones de reproducciones, más de un millón de likes y cientos de personas reutilizando el audio.

Bajo el título de ‘Heart on My Sleeve’, el cibernauta compartió la creación en un video donde aparece cubierto por completo con una sábana blanca y luce unos lentes oscuros.

Aunque la industria de la música podría preocuparse por la aparente “sustitución” de los artistas, Roberto Nickson, cofundador de MV3, explicó en Twitter que: “No importa cuán buena sea la música de IA, el elemento humano siempre puede triunfar. Es el mismo 'aura' explicado en la teoría del arte. Nada golpea como un original”.

Hace unos días, Universal Music Group declaró que busca proteger la música de sus artistas, por lo que pidió a plataformas digitales como Apple Music y Spotify bloquear los servicios de bots que extraen melodías y letras sin pagar por el copyright, según Financial Times.

La petición de UMG no es para menos, ya que se trata de una de las tres disqueras más grandes del mundo, incluyendo a Sony y Warner, teniendo en su catálogo a Elton John, Justin Bieber, Karol G, Post Malone, Billie Eilish, Lady Gaga y Rihanna.

“Gran parte de la IA generativa se entrena con música popular. Podrías decirle: compón una canción que tenga una letra como las de Taylor Swift, con una voz como la de Bruno Mars, pero que sea más del estilo de Harry Styles. El resultado que obtengas se debe al hecho de que la IA ha sido entrenada en la propiedad intelectual de esos artistas”, le manifestaron a Financial Times.

