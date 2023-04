Bolívar Valera no aspirará a la alcaldía ni a diputación: “No puedo ir en contra de una decisión que mi partido tome”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El humorista y actual diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por Santo Domingo Este, Bolívar Valera, aseguró que no irá a elecciones internas como precandidato a la alcaldía de ese municipio y que el político Luis Alberto Tejeda será el único candidato del PLD para ese cargo público "por consenso".

“El Boli”, como también se conoce al locutor, explicó que aunque en las encuestas realizadas por el PLD y por el Partido de Revolucionario Moderno (PRM), partido de gobierno, “he salido muy bien”, no puede “nadar contracorriente”, además de que considera las elecciones internas como “desgastantes”.

“Esto no es para nadar contra la corriente, yo no puedo ir en contra de una decisión que mi partido tome. Yo desde un principio, siempre he dicho que yo hago lo que diga Danilo y eso es lo que voy a hacer”, dijo Valera.

Asimismo, el conductor de “El Mañanero” también afirmó que no le interesa repetir para un escaño en el congreso.

“Yo no pretendo repetir como diputado, entiendo que en el área municipal que es en la que yo me he formado, en la que yo durante estos años he estado estudiando sobre Ciudad, estado en la comunidad metido es el área que a mí me interesa desarrollarme”, agregó.

Finalmente, "El Boli" dijo que apoyará a Luis Alberto, quien se candidateó para el periodio 2020-2024 en el que Manuel Jiménez del PRM, actual alcalde de SDE, resultó ganador.