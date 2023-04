Netflix mantiene a los fanáticos de 'Love Is Blind' esperando una reunión en vivo

AP

Los Ángeles

El amor no es paciente, el amor no es amable, al menos si le preguntas a los fanáticos de “Love Is Blind” de Netflix. Los espectadores tuvieron que esperar más de una hora para ver el especial de reunión de la temporada 4 que se transmitirá en vivo el domingo, el segundo evento en vivo de Netflix en su propia plataforma.

“Love Is Blind: The Live Reunion”, presentado por Vanessa y Nick Lachey, iba a transmitirse desde Los Ángeles a partir de las 5 p. m. (hora del Pacífico). Los suscriptores de Netflix pudieron unirse a una sala de espera para el programa 10 minutos antes de la hora de inicio, y los que lo hicieron todavía estaban allí una hora más tarde. El programa finalmente comenzó a transmitirse, aparentemente en vivo, alrededor de las 6:16 p. m., hora del Pacífico, aunque algunos usuarios de Netflix aún informaron dificultades para acceder al contenido.

“Lamentamos llegar tarde”, dijo Vanessa Lachey, el único reconocimiento de la demora en la parte superior de la transmisión.

“Para todos los que se quedaron despiertos hasta tarde, se despertaron temprano, renunciaron a su domingo por la tarde… lamentamos muchísimo que Love is Blind Live Reunion no haya resultado como lo habíamos planeado”, tuiteó Netflix a las 6:29 p.m. hora del Pacífico. “Lo estamos filmando ahora y lo tendremos en Netflix tan pronto como sea humanamente posible. Nuevamente, gracias y lo siento”.

Una solicitud de comentarios de Netflix no fue respondida de inmediato. El primer evento de transmisión en vivo de Netflix , "Chris Rock: Indignación selectiva", no presentó ninguna dificultad técnica aparente.

En Twitter, Netflix había reconocido el retraso sin ofrecer explicaciones. Dos minutos después de la hora de inicio inicial, prometió que el especial comenzaría en 15 minutos. Siete minutos después, la compañía tuiteó: "Promise #LoveIsBlindLIVE valdrá la pena la espera..." junto con una foto de uno de los "villanos" de la temporada.

La última actividad de la cuenta fue un retuit de la representante estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez haciendo una broma sobre el retraso. Con la hora de finalización original del especial acercándose, no se había publicado nada desde entonces, y permaneció así incluso una vez que el programa comenzó a transmitirse para algunos, hasta el tweet de disculpa.

Antes de que finalmente se emitiera el programa, Vanessa Lachey se había dirigido a Instagram, brevemente en vivo, quizás irónicamente, desde el set para tratar de atraer a los espectadores para que se quedaran, indicando que la demora era un problema técnico en una publicación agradeciendo a los fans por ser pacientes y subtitulada: “ ¡Aparentemente rompimos Internet!”.

“Esto es tan 2023”, dijo.

Los miembros del elenco de la temporada con sede en Seattle también recurrieron a la plataforma de redes sociales para bromear sobre el retraso. Marshall Glaze publicó una foto de un hombre estudiando una serie de cables: "Los estoy intentando a todos", tuiteó .

Los streamers y redes de la competencia también aprovecharon el drama.

“Nunca los haríamos esperar por una reunión”, tuiteó BravoTV, hogar de muchos caóticos especiales de reunión, con un guiño en la cara.

“Hmm”, decía una captura de pantalla con Kerry Washington tuiteada por Hulu.

Si bien el caos dominó los temas de tendencia de Twitter, el final de la hora trajo una amenaza significativa para el dominio del discurso de Netflix: el último episodio de "Succession" de HBO ahora se estaba transmitiendo.