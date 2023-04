Sí, Acroarte y Soberano: Por el honor del arte nacional

Lauren Jiménez

Santo Domingo, RD

Los Premios Soberano son importantes celebraciones. A través de ellos se reconoce la trayectoria de las figuras del arte y la cultura nacional y su trabajo anual en una esfera de valor popular.

Pasadas algunas semanas de la edición del año 2023, se vuelve necesario regresar a estos para observarlos desde otra perspectiva. Es que además de haber sido celebrados una noche especial, se convirtieron en un espacio para enviar un mensaje a la sociedad y hacer reconocimientos importantes.

Al igual que en otras ocasiones estos premios fueron una distinción a las ramas del arte divididas por categorías. Sin embargo, en esta edición los agradecimiento y la intervención de algunas reconocidas figuras estuvieron dedicados a temas vinculados a la realidad de nuestro país, como la sequía, la situación de los bosques, salud mental y también los niños con autismo, entre otros.

Por ejemplo, José María Cabral, uno de los ganadores de la noche, en la categoría de ‘Director Cine’, tanto en 2021 como en 2022, aprovechó el momento en que se hacía mención de las nominaciones a ‘Mejor Comedia de Cine’, para intervenir con un énfasis en la realidad que estamos viviendo con nuestros bosques y la sequía que cada día más dice presente.

“Me informan que ‘Desierto Dominicano’ no podrá ser nominada como comedia, porque no es una película, es la realidad que estamos viviendo. Tumban nuestros árboles, queman nuestros bosques, secan nuestros ríos y nosotros nos estamos quedando sin agua”, fueron las palabras del cineasta.

También destacó que “en conmemoración del Día Mundial del Agua los invito a usar sus voces, sus plataformas y sus increíbles talentos para exigir y velar la protección de nuestros recursos naturales y que algún día ‘Desierto Dominicano’ sea solo una película”.

Lo pronunciado por Cabral fue un mensaje clave para hacer énfasis en la situación que afronta el país, donde es necesario crear conciencia y contribuir a mejorar nuestra fuente de vida, aportando mayor calidad.

Uno de los aspectos más relevantes de estas palabras de José María Cabral en el mismo escenario donde recibió sus premios, es que él ha sido una figura que se ha dedicado a realizar producciones enfocadas en problemáticas que atraviesa el país, donde la más reciente es el documental ‘Tumba y Quema’, estrenado el pasado primero de febrero en Downtown Center.

El documental busca hablarle al país “sobre sus problemas”, puesto que son situaciones a las que se les debe prestar atención por ser parte importante del presente y también para un futuro sostenible.

Por su parte, Zoila Luna se llevó la atención al hablar sobre la salud mental, dejando un mensaje de reflexión no solo para el público presente, sino también para los televidentes.

La salud mental aún se percibe con cierto tabú. Sin embargo, cada día sigue afectando y se necesita un manejo adecuado para tratar a las personas que se ven afectadas por esto. Por eso dijo: “hoy día vivimos en un mundo en que la apariencia adquiere niveles de obsesión y en este afán por ajustarnos a los nuevos patrones de belleza, hemos ido dejando de lado la importancia de sentirnos bien internamente”.

¿Qué nos está pasando?, fue una de las preguntas de la comunicadora galardonada, continuando con lo siguiente: “emocionalmente algo se rompió y está bien pedir ayuda, no siempre hay que ser fuerte, no hay que poder con todo, a veces, sencillamente no hay parte qué poner. Está bien sentirse mal, está bien no estar bien”.

Esta participación se puede destacar que además de ver los premios como un escenario para reconocer el trabajo artístico, lo que es muy válido y representa una de las partes principales o esencia de la celebración, también es interesante ver cómo las figuras lo utilizan de manera diferente para llegar al público y llevar un mensaje que trascienda.

En otro ámbito, un tema relevante para nuestro país es el autismo. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 160 niños padece el trastorno del espectro autista (TEA); y en nuestro país este es un tema que requiere atención y necesita mayor especialización.

Ante esto, el autismo también fue puesto sobre tarima durante la participación de Caroline Aquino, al momento de agradecimiento de su premio en la categoría de ‘Animador de televisión’, que ganó en 2021 y 2022; dedicando su reconocimiento a los niños con esa condición y revelando que es madre de uno.

“Gracias, Acroarte, por este reconocimiento que dedico desde el fondo de mi corazón a todas las que somos madres de niños con autismo que nos levantamos todos los días a trabajar, a enfrentar las adversidades para nuestros hijos; seguimos esta lucha por ellos”.

Es interesante la forma en que un agradecimiento se pudo convertir en una revelación desde lo personal y los sentimientos maternos hacia un mensaje dejado a la sociedad dominicana.

Premios Soberano, a través de su estructura, representa el arte y la cultura nacional. Reconoce trayectorias, avances, crecimiento de figuras; pero también podemos decir que son propulsores para la sociedad de importantes mensajes y dejar enseñanzas gracias a las personas que se atreven a darle uso y a los artistas que demuestran interés en usar el arte para proyectar nustros problemas y decir lo que somos.

¿Qué destacar de la noche Soberana?

Dentro de los aspectos que más dieron de qué hablar se encuentran las nominaciones y los ganadores dentro de cada renglón.

Se debe destacar que, al igual que en otras ediciones, este año fue una oportunidad para nominar a nuevos talentos dentro del mundo de la actuación, así como para reconocer a aquellos que durante sus años de ejercicio han marcado la diferencia o han destacado por el talento que desbordan.

En el caso de las actrices resalta Judith Rodríguez como ‘Mejor Actriz’, del 2022, y Lumy Lizardo, del 2021. En cuanto a la parte de artes escénicas se otorgó un premio a la fallecida Patricia Acuasiati como ‘Actriz de Teatro’ y Waddys Jáquez como ‘Director Teatral’ con “Mariposas de Acero”.

No se puede dejar de lado que el periodismo compartió un galardón especial. Lo mereció Alicia Ortega, a quien reconocieron con el premio más importante, El Gran Soberano 2022.

Una noche llena de color, música, homenajes y diversos aspectos que representan la dominicanidad en todo su esplendor. Muchas críticas y quizás algunos fallos, sin embargo se hizo uno de los trabajos más importantes: premiar el arte y la cultura, pero sobre todo ser ub medio para comunicar nuestra propia realidad y expandir mensajes en forma de clave.