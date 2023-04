Bad Bunny acalla críticas en Coachella: "Ustedes nunca me van a conocer por Instagram ni por un video de TikTok"

EFE

Indio, EE.UU.

Bad Bunny aprovechó este viernes por la noche su actuación en el Festival de Coachella 2023 para responder las críticas que ha recibido en las últimas dos semanas, sobre todo, después de referirse con ambigüedad sobre el racismo en la industria del reguetón en una entrevista con la revista Time.

“En las redes sociales, en la prensa, se dicen muchas cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. (...) Por eso, les digo que no crean lo que no vean que salió de mi boca. (...) El que quiera conocerme de verdad, lo invito a mi casa", sentenció "El Conejo Malo" desde el escenario principal de Coachella.

Un discurso que continuó entre los aplausos del público y que, de forma entrecortada, complementó asegurando que "la gente" piensa que conoce "la vida de los famosos", pero "no saben" lo que sienten o cómo viven.

“Ustedes nunca me van a conocer por Instagram, nunca me van a conocer por un video viral en TikTok, ustedes nunca me van a conocer por una entrevista, que se cambia el mensaje", zanjó el puertorriqueño, que llevaba días en el centro de todas las críticas tras sus declaraciones a Time.

Durante una entrevista en el semanario estadounidense, Benito Martínez Ocasio, nombre real del artista, fue preguntado sobre si consideraba que los elementos de raza y color podrían condicionar el éxito de un artista urbano o un reguetonero.

A lo que la estrella latina respondió que, desde su "ignorancia", no podía hablar mucho del tema porque no lo había "vivido personalmente".

“No puedo decir que sí o que no porque no lo vivo. Tampoco he visto con mis propios ojos que sí esta persona no se volvió más exitosa sea debido a su piel. No lo he visto y sería irresponsable por mi parte decir que sí”, expresó Bad Bunny tras protagonizar la primera portada completamente en español de la histórica revista.

El cantante puso de ejemplo entonces a su compatriota Tego Calderón, un afroamericano pionero en el reguetón al que definió como uno de sus "ídolos" y quien, si bien es respetado por todos en el género, nunca alcanzó los niveles de popularidad de "El Conejo Malo".

De hecho, fue uno de los artistas a los que se refirió a lo largo de su concierto en Coachella, reputado festival de música en EE.UU. que se celebra este fin de semana y el que viene en el desierto californiano.

Durante su actuación, el puertorriqueño honró a quienes abrieron las puertas de los ritmos caribeños en Estados Unidos con un homenaje a sus raíces en el que se mencionó a Héctor Lavoe, Tito Puente y Celia Cruz, así como Daddy Yankee y el propio Calderón, entre otros.

BAD BUNNY-POST MALONE, UNA DIVERTIDA DESCONEXIÓN EN COACHELLA

Bad Bunny hizo una demostración de su versatilidad en el escenario de Coachella con trabajadas coreografías, efectos visuales y hasta fuegos artificiales.

Uno de los momentos más aclamados fue cuando subió a otros artistas del panorama urbano como Ñengo Flow, Jowell & Randy o Jhay Cortez.

Sin embargo, la mayor anécdota surgió cuando apareció en escena el rapero estadounidense Post Malone a la guitarra, con el que trató de interpretar la versión acústica de "La Canción" y "Yonaguni" sin éxito.

Si no fallaba el instrumento, lo hacía el micro del puertorriqueño. Eso sumado a una divertida desconexión y falta de entendimiento entre el inglés de uno y el español de otro que acabó con una abrazo entre risas.

“Yo le estoy enseñando español a Post Malone, él me está enseñando inglés a mí. Entiende todo lo que le digo”, bromeó el artista latino antes de despedir al estadounidense.