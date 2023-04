"Volar" une a Boza y a Dalex por primera vez

Redacción de Entretenimiento

Miami, Estados Unidos

El cantautor panameño Boza presenta su nuevo tema “Volar” y su primera colaboración junto al exponente urbano puertorriqueño Dalex.

Durante un vuelo hacia Santiago de Chile, hace cinco meses, le llega la idea y el concepto de la canción a Boza. Al regresar de Chile con destino a la Florida, llega a un estudio en Miami donde se une al reconocido productor Colombiano, Sky Rompiendo, con quien logra la combinación perfecta. Faltaba esa voz melodiosa, y quién mejor que el puertorriqueño Dalex para complementar. “Volar” ya está disponible en todas las plataformas de música digitales y formará parte del próximo álbum de Boza.

“Es una canción que aborda el momento en el que vemos a alguien por primera vez en una fiesta y sientes amor a primera vista. Le estoy pidiendo a la chica que me dé una oportunidad para conocernos y volar juntos. Creo que todos los jóvenes hemos pasado por esto y lo escribí porque es algo que he vivido”, expresó Boza. “Quiero que cuando los jóvenes escuchen la canción en la discoteca, no solo bailen por su ritmo pegajoso, sino que les dé el valor de acercarse a esa persona que les atrae. Que la canción les ayude a acercarse más rápido”, agregó el artista.

El video musical fue dirigido por el venezolano, Lennyn Salinas y Daniel Bethencourt para Mar De Fondo, y fue grabado en la ciudad de Miami, FL. El videoclip tiene una estética nostálgica donde se muestra a un Boza apasionado.

Anterior a esta canción, Boza ha lanzado varios bundles (recopilación de 3 canciones) entre el que se encuentra “Qué Prefieres?” (“Talismán” y “Pa’ que tú me veas”), que incluye el focus track bajo el mismo nombre junto a Beéle, que ha generado más de 15 millones de reproducciones y vistas combinadas, y alcanzó la posición #4 en la lista America’s #1 Music Charts, presentada por la prestigiosa publicación Pollstar. Su más reciente lanzamiento fue el bundle “Booty Putty”, que incluye un tema bajo este mismo nombre y dos temas adicionales titulados “Malévola” y “Strawberry Banana”.