Drake Bell sobre su desaparición: “Dejas tu teléfono en el carro, no contestas por la noche y ¿sucede esto?”

La policía de Daytona Beach informó la tarde de este jueves que el actor Jared “Drake” Bell estaba a salvo horas después de haberlo reportado como desaparecido, pero la exestrella juvenil tomó con humor la noticia de su búsqueda y la preocupación de sus fanáticos y familiares.

Aunque no ofreció detalles de dónde estuvo durante ese tiempo, el protagonista de la serie de Nickelodeon “Drake & Josh” explicó que solo tuvo un descuido con su celular al dejarlo dentro de su vehículo.

“Dejas tu teléfono en el carro, no contestas por la noche y ¿sucede esto?”, escribió Bell en Twitter junto a un emoji de risa.

Algunos usuarios condenaron la acción de Drake, a quien acusaron de irresponsable, mientras que otros bromearon con escenas del programa de televisión, haciendo referencia al donjuán que interpreta e insinuando que estuvo ocupado con sus novias.

Las autoridades habían informado que Bell fue visto por última vez el miércoles por la noche cerca de una escuela secundaria de Daytona Beach, dijo el departamento de policía de la ciudad en un comunicado.

Asimismo, el martes, Drake estuvo en un parque de SeaWorld en Orlando con su hija y un fanático se acercó a él y parecía estar bien, según TMZ.

