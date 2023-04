Cannes prepara pizarra con Wes Anderson, Todd Haynes y The Weeknd

JAKE COYLE | AP

Nuevas películas de Wes Anderson, Alice Rohrwacher, Hirokazu Kore-eda, Todd Haynes y Wim Wenders competirán por el codiciado máximo honor del Festival de Cine de Cannes, la Palma de Oro, al igual que un número récord de películas dirigidas por mujeres.

El director artístico de Cannes, Thierry Frémaux, y la presidenta Iris Knobloch, quien asumió el cargo el año pasado de Pierre Lescure, anunciaron una lista repleta de autores internacionales de renombre, junto con algunas caras nuevas, en una conferencia de prensa el jueves en París .

Entre las 19 películas seleccionadas para la prestigiosa competencia de Cannes están el homenaje de ciencia ficción de Anderson "Asteroid City", "Perfect Days" de Wenders; el “Monstruo” de Kor-eda; “La Quimera” de Alice Rohrwacher; y “May December” de Haynes, un romance con Natalie Portman y Julianne Moore. Ken Loach, un habitual de Cannes desde hace mucho tiempo, regresará con "The Old Oak". Jonathan Glazer estrenará su primer largometraje desde “Under the Skin” de 2013 con su adaptación de Martin Amis “Zone of Interest”.

“Las películas están de vuelta en los cines y el público está de vuelta en los cines”, dijo Knobloch. “Los cineastas, los artistas, los profesionales están todos de acuerdo. Nada puede reemplazar el acontecimiento cultural que representa el estreno en un cine de una película”.

Junto a Rohrwacher, la directora italiana de “Happy as Lazzaro”, en competencia están cinco directoras más: la francesa Catherine Breillat con “Last Summer”; la austriaca Jessica Hausner con “Club Zero”; “Anatomía de una caída” de la francesa Justine Triet; el director senegalés-francés Ramata-Toulaye Sy con “Banel & Adama”; y el tunecino Kaouther Ben Hania con el documental “Olfa's Daughters”.

Cannes a menudo ha sido objeto de críticas por seleccionar pocas películas de mujeres para su prestigiosa lista de competidores. Solo dos mujeres cineastas han ganado alguna vez la Palma de Oro: Jane Campion en 1993 por "El piano" y Julia Ducournau en 2021 por "Titane". Si bien seis de 19 películas es un nuevo máximo, todavía está por debajo de la paridad que algunos han buscado.

Ya se habían anunciado varios de los estrenos más llamativos de Cannes. “Indiana Jones and the Dial of Destiny” se estrenará en Cannes , junto con un homenaje especial a Harrison Ford, al igual que “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese, su adaptación de gran presupuesto para Apple del éxito de ventas de no ficción de David Grann. Fremaux dijo que instó a Scorsese a proyectar "Killers of the Flower Moon" en competencia en el festival, pero actualmente no está programado para competir por la Palma.

El martes, Cannes dijo que el cortometraje de Pedro Almodóvar "Strange Way of Life", con Pedro Pascal y Ethan Hawke, también se estrenará en el festival.

Cannes comienza el 16 de mayo con la selección de la noche de apertura "Jeanne du Barry", protagonizada por Johnny Depp como el rey Luis XV. La película, dirigida y coprotagonizada por la actriz y cineasta francesa Maïwenn, ha sido anunciada como la película de regreso de Depp luego de su explosivo juicio el año pasado con Amber Heard, su ex esposa. El festival se extiende hasta el 27 de mayo.

La muy esperada serie de HBO “The Idol”, del creador de “Euphoria” Sam Levinson y protagonizada por Weeknd y Lily-Rose Depp, también debutará en Cannes. Steve McQueen, el director de “12 años de esclavitud” y la antología cinematográfica “Small Axe”, presentará su “Occupied City”, un documental sobre Ámsterdam bajo la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El jurado que decidirá la Palma de Oro estará presidido este año por el cineasta sueco Ruben Östlund, dos veces ganador de la Palma. Después de ganar el máximo honor de Cannes por "The Square" de 2017, Östlund ganó el año pasado por la sátira social "Triangle of Sadness".

Cannes viene de un año cinematográfico que ha reforzado la posición del festival francés como posiblemente la principal plataforma de lanzamiento internacional para el cine. Tres de las nominadas a mejor película de este año en los premios Oscar se estrenaron en Cannes: "Top Gun: Maverick", "Elvis" y "Triangle of Sadness".