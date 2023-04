Nino Bravo: se cumplen 50 años de su muerte en un accidente en una carretera española

Félix Melo

Santo Domingo. RD

Este domingo 16 de abril se cumplen 50 años de la muerte del vocalista español Nino Bravo. El mundo musical de la balada romántica le rlnde pleitesía y recuerda con nostalgia esa voz grave y potente que, a pesar de que ha transcurrido medio siglo, se mantiene vigente y que ha marcado a varias generaciones, incluyendo a los dominicanos.

En Aielo de Malferit, Valencia, su pueblo natal, fue declarado "El Año de Nino Bravo", entre otros homenajes para conmemorar los 50 años de aquel fatídico desenlace que truncó una carrera que venía en auge creciente.

Las hijas de Nino Bravo, María Amparo y Eva Ferri, han participado en varios homenajes al fallecido cantante, en los que Eva ha interpretado canciones para recordar a su padre.

Después del éxito de un anterior concierto en su honor, que se celebró el pasado 14 de febrero, este homenaje a Nino Bravo vuelve a València el 27 de abril a cargo de la Banda Municipal de esa localidad.

En el concierto actuarán Felipe Garpe, Sheila García y Eva Ferri, hija de Nino Bravo, que interpretarán las piezas más conocidas del cantante de Aielo de Malferit.

Además le emisora Play Radio Valencia realizará la programación "50 horas con Nino Bravo", que iniciará a las 21 horas del 14 de abril hasta las 24 horas del 16 del mismo mes, fecha en la que perdió la vida el inolvidable cantante.

También se celebra una exposición fotográfica en la Plaza La Reina, de Valencia, que va desde los años 1968 al 1973, abarcando la carrera profesional del cantante y habrá conciertos en toda España para recordarlo.

El accidente

El 16 de abril de 1973 cerca del mediodia fallecia Luis Manuel Ferri Llopis, nombre de Nino Bravo, luego de un accidente de carretera. En ese momento moría el cantante y nacia el mito.

En principio, el manager de Nino, Vicente Moya, había planificado realizar el viaje por avión pero por diversas razones decidieron hacerlo en el auto del cantante, un BMW adquirido hacía poco tiempo.

La casa disquera del artista tenía en agenda lanzarlo a nivel mundial ese mismo año, lo que incluía una nueva gira por América que lo llevaría entre otros países a Vemezuela, cuyo ultimo viaje habia sido en 1971, a México, donde estuvo en 1972 y aterrizaría por primera vez en República Dominicana, donde se le esparaba con ansias.

"Este es el mejor cantante de mi país y uno de los tres mejores del mundo", dijo Julio Iglesias a todo pulmón tras levantarle el brazo, al coincidir con Nino Bravo en la televisión mexicana en noviembre de 1972.

Con los mejores

Con frecuencia, a Nino Bravo se le ha comparado e incluso situado superior a los mejores cantantes y voces de la historia como Tom Jones, Elvis Presley, Freddie Mercury, Engelberg Humperdinck, Fran Sinatra, Tony Bennett, entre otras leyendas.

Y junto a sus paisanos Raphael y Camilo Sesto estan considerados como los tres mas grandes cantantes hispanos de todos los tiempos.

La mayoría de los coaches que han analizado su voz coinciden en que ha sido el más afinado de los cantantes de habla hispana, con un dominio absoluto del control del aire, algo que habla muy bien de su talento, debido a que al valenciano no se le conocen estudios misicales.

El mexicano Luis Miguel es quien más se le acerca en estos renglones y José José, de no haber tenido la neumonía que afectó sus pulmones en 1972, estaría en esta categoria.

En sus presentaciones en directo, Nino Bravo superaba sus discos grabados en estudios y el público tiene bien presente su último viaje a Venezuela donde actuó en Radio Caracas Televisión, donde interpretó en vivo "Un Beso y una Flor", Mi Gran Amor y Noelia", dejando plasmada en la última canción uno de los directos mas espectaculares de la balada hispanoamericana.

También se recuerda su psrticipación como invitado al Festival Internacional de Viña del Mar, donde a pesar de que el público pedía mas, solo pudo cantar tres canciones debido a que la orquesta únicamente tenía las partituras de "Un Beso y una Flor", "Como Todos" y "Te Quiero, te Quiero".

La propuesta de Manuel Alejandro

La casa de discos de Nino Bravo le presentó ante el compositor Manuel Alejandro en 1969 para que le preparé sus primeras canciones.

Es así como Alejandro, considerado el compositor más importante de la balada hispana, le escribe los temas "Como Todos" y "Es el Viento", sin embargo las canciones no logran el favor del público y Nino tropieza con un fracaso.

Luego Alejandro le da el tema "No Debo Pensar en Ti", con el que participa en el Festival del Mediterraneo en Barcelona, un evento al nivel del Festival de Benidorn, donde Nino es eliminado y no logra avanzar a la final.

Ante este nuevo fracaso, Manuel Alejandro, quien había trabajado muchos años con Raphael y a quien ya no le tenía mucha consideración como cantante, se había enamorado de la voz de Nino y le propone instalarse ambos en América, donde el compositor lo promovería e entendía que podían triunfar, sin embargo el cantante rechazó la idea argumentado que no quería alejarse de la familia.

Mucha gente no se explicaba como un cantante con una voz de tanta calidad le costaba conectar con el gusto popular y eso se debe a que a Nino no le gustaba mucho piblicitarse ni fabricar noticias al margen de la mísica.

Un cronista le inqiirió en 1972 sobre un accidente que había tenido y le respondio: si fye yendo de Valencia a Barcelona. No me pasó nada, pero sí al aitomóvil qie qiedó destrozado. Pude haberme aprovechado y lanzar el suceso pero no quise porque está al margen de mi profesión. Me importa más decir qie mis canciones se escuchan ahora mismo en Bélgica y Holanda, que le tengo ganas a Europa y que voy de nuevo a México".

Su popularidad en República Dominicana

Nino Bravo es uno de los cantantes con mayores niveles de admiracion en el pais, incluyendo los jóvenes, y la muestra es que en los festivales y los karaokes sus canciones son de las mas solicitadas.

"America, America", "Cartas Amarillas", "La Puerta del Amor", "Noelia, entre otras, son de las más cantadas por los jóvenes.

En cuanto a los artistas del patio, es el idolo de muchos de ellos, dentro de los que destacan Eddy Herrera, quien grabó en merengue la conocida canción "Carolina" y Hansel, quien siempre interpretaba sus canciones en la televisión local.