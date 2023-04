Yadira Morel "no está abandonada" ni deambulando por las calles, afirma su amiga Nuria Piera

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

La veterana comunicadora Nuria Piera negó que su amiga Yadira Morel esté abandonada y que viva en situación precaria, aunque sí admitió que "se encuentra en un proceso de inicio" de la enfermedad de Alzheimer.

"Lo importante es que ustedes sepan que no está abandonada, eso es imposible, tiene amigos que la quieren y la protegen y eso es precisamente lo que estamos haciendo en este caso", manifestó Nuria Piera en un video colgado este miércoles en su Instagram.

Piera sostuvo que "muchas de las cosas que se han dicho en las redes y en los programas de radio no corresponden a la verdad absoluta, a la verdad total".

Yadira Morel, añadió Nuria,. está en su casa, "no está deambulando" y "no necesita dinero, tiene dinero, come todos los días".

La conductora de televisión sostuvo que la abogada de migración no está en condiciones deplorables para estar en un centro médico.

"Si ustedes la ven, de hecho quiero que el sábado participe conmigo en una entrevista, para que vean que todavía Yadira mantiene esa gracia, esa chispa, ese humor, esa inteligencia que posee".

Según las explicaciones, Yadira "lo que puede olvidar es lo que pasa en cinco o seis minutos atrás, pero la memoria intacta, la de atrás, ella la tiene muy bien".

Sobre el supuesto abandono de su hija, Yadira Isabel, aclaró que se encuentra en Estados Unidos y que "tengo entendido que ella está preparando una nota de prensa para enviar a los medios de comunicación y a las redes explicando la verdad o la mentira de lo que se ha dicho sobre ella".

Para Nuria y sus amigos, es una situación triste "ver a una persona tan fuerte, tan decidida" como Yadira "de esa forma" y que a ellos les genera "un dejo de tristeza que tenemos todos, mal sabor en la boca, un encogimiento del corazón, ante lo que ella está viviendo, en ese proceso".

Adelantó que se hacen las gestiones para que Yadira vaya a estar con su hija a Estados Unidos: "Eso es lo ideal y eso es lo que creo que va a pasar".

Nuria entiende la preocupación de la gente que es seguidora de Yadira, pero insistió en que "ese final que están diciendo" en los medios y en las redes sociales no es así.

“La situación es alarmante para los amigos, estamos en un chat, un día la llevamos al salón, otro día a pasear, viene a mi casa a comer, en ese chat todos estamos alarmados por la exageración que se ha visto en los medios de comunicación, y yo entiendo la preocupación porque Yadira es una persona que mucha gente quiere, que hizo muchos favores, y ese final que estaban diciendo en los medios, ese final no se lo merece ella ni se lo merece nadie, y les aseguro que ese no será el final de Yadira si Dios quiere".

La conductora del programa "Nuria Piera Investigación Periodística" (Color Visión) reiteró que su amiga "no está deambulando en la calle, vive en su propio apartamento, tiene personas que la cuidan".