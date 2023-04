Ariana Grande responde a las críticas sobre su cuerpo

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Aunque aseguró que no acostumbra hacerlo, Ariana Grande respondió, a través de un video publicado en su cuenta de TikTok, a las críticas que ha recibido sobre la delgadez de su cuerpo tras las fotografías tomadas por un paparazzi que se viralizaron y causaron preocupación entre sus fanáticos que pusieron en duda la salud de la artista.

La cantante, de 29 años, explicó que su cuerpo de antes con el que están comparando como luce actualmente fue lo menos saludable que pudo verse en toda su vida, haciendo referencia a los antidepresivos y la alimentación poco saludable que tenía en ese momento, por lo que entiende que los halagos o señalamiento sobre el físico de alguien no deben hacerse a la ligera, pues se puede desconocer la situación por la que está pasando esa persona y que hasta un mensaje que parece cariñoso puede resultar ofensivo para quien lo reciba.

“Creo que deberíamos ser más amables y menos cómodos al hacer comentarios sobre los cuerpos de las personas, pase lo que pase. Si crees que estás diciendo algo bueno o bien intencionado, lo que sea: saludable, no saludable, grande, pequeño, sexy, no sexy… Realmente deberíamos trabajar para no hacerlo tanto”.

“Hay muchas maneras diferentes de lucir saludable y hermosa. Y para mí, el cuerpo con el que se ha estado comparando mi cuerpo actual era la versión menos saludable. Tomaba muchos antidepresivos y bebía con ellos. Comía mal y estaba en el punto más bajo de mi vida cuando me veía de la manera que consideras mi yo saludable”.

Finalmente, en la publicación, la estrella juvenil destacó que no estaba usando maquillaje, apenas brillo de labios, y envió un motivador mensaje de aceptación “sin importar cómo les guste maquillarse en estos días, sin importar los procedimientos cosméticos que hayan tenido”.