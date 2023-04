El anime hit 'Suzume' y el cine de cataclismo de Makoto Shinkai

Jake Coyle / AP

Nueva York, Estados Unidos

Makoto Shinkai nunca volvió a ser el mismo cineasta después del terremoto de 2011 que asoló Japón.

Cuando el tsunami y el terremoto devastaron la región de Tohoku en el norte de Japón y provocaron un accidente nuclear, Shinkai, un director y animador de algunas de las películas de anime más populares del mundo que ahora tiene 50 años, pudo sentir que su sentido de la narración se desmoronaba.

“Lo que me sorprendió fue que la vida diaria a la que nos habíamos acostumbrado en Japón puede interrumpirse repentinamente sin previo aviso”, dice Shinkai. “Tenía esta extraña y premonitoria sensación de que eso podría suceder una y otra vez. Empecé a pensar en cómo quería contar historias dentro de esta nueva realidad”.

Los tres éxitos de taquilla que han seguido a Shinkai: “Tu nombre”, “Weathering With You” y el nuevo lanzamiento “Suzume”, cada uno ha atado historias enormemente emocionales al desastre ecológico. En "Your Name", un meteorito amenaza con demoler un pueblo, un evento que encaja con un romance de cambio de cuerpo. En "Weathering With You", un adolescente fugitivo se hace amigo de una chica de Tokio que puede controlar el clima, generando fluctuaciones que reflejan el cambio climático.

“Suzume”, que se estrena en los cines de EE. UU. el viernes, regresa al terremoto de 2011. Suzume, cuya madre murió en el tsunami, conoce años más tarde a un misterioso joven responsable de correr para cerrar portales (puertas literales que aparecen en todo Japón) antes de que ellos dar rienda suelta a un gusano gigante que causa terremotos.

“Con estas tres películas, no me propuse hacer una película de desastres. Quería contar una historia de amor, un romance, la mayoría de edad de una adolescente”, dijo Shinkai en un viaje reciente a Nueva York, hablando a través de un intérprete. “A medida que continuaba haciendo la trama, esta idea de desastre seguía apareciendo. De repente, me sentí rodeada en mi vida diaria por el desastre. Es como una puerta que sigue abriéndose”.

Shinkai se ha convertido en uno de los cineastas de cataclismo contemporáneo más imaginativos del cine. Sin embargo, sus películas no tratan solo de sobrevivir al apocalipsis, sino de vivir con su amenaza omnipresente. Y lo ha convertido en uno de los mayores atractivos de taquilla del cine.

Después de su lanzamiento en 2016, "Your Name" se convirtió en el anime más vendido de todos los tiempos, destronando al amado "El viaje de Chihiro" de Hayao Miyazaki con casi $ 400 millones en ventas de boletos. “Weathering With You” recaudó casi 200 millones de dólares. Antes de abrir en Norteamérica, “Suzume” ya superó los $200 millones, incluidos $100 millones en Japón y casi eso en China. Es fácilmente el lanzamiento internacional más grande del año hasta ahora en China, más que duplicando las ventas de "Ant-Man and the Wasp: Quantumania".

Gran parte de ese éxito se debe a la seria lucha de Shinkai con la agitación ecológica actual en epopeyas en expansión que se filtran a través de la vida cotidiana. El trauma nacional se mezcla con la fantasía sobrenatural. Si bien Japón ha sido el hogar de muchos eventos geológicos extremos, es una tensión con la que la mayoría en el mundo puede conectarse cada vez más.

“Puede ser cualquier cosa: terremotos, cambio climático, la pandemia. Rusia y Ucrania, por ejemplo”, dice Shinkai. “Esta idea de que nuestra vida diaria continuará manteniendo el statu quo debe dejarse de lado y cuestionarse”.

Shinkai, que escribe y dirige sus películas, se ha convencido de que no se debe complacer a los jóvenes con historias en las que el mundo natural recupera heroicamente el equilibrio, calificando tales enfoques de "egoístas e irresponsables". En cambio, sus desastres adquieren un significado metafórico para los jóvenes protagonistas que aprenden a persistir y encontrar alegría en un mundo de peligro perpetuo, ensombrecido por la pérdida.

Su último, que fue el primer anime en competencia en el Festival de Cine de Berlín en dos décadas, es una road movie en la que Suzume, de 17 años (con la voz de Nanoka Hara), viaja desde la isla suroeste de Kyushu con ese misterioso joven hombre, Souta (Hokuto Matsumura), que se transforma en una silla de tres patas mientras cierra un portal.

Como un compañero de madera, Souta recuerda a un personaje secundario de Miyazaki como el espantapájaros saltando de "El castillo ambulante de Howl". Pero Shinkai, quien a menudo ha sido citado como uno de los herederos de Miyazaki, dice que su película no es un homenaje. Pero reconoce que la influencia de Miyazaki está tan extendida en la sociedad japonesa que se filtra en todo. Se imagina que Suzume, ella misma, creció con sus películas.

A Shinkai le gustó el simbolismo de una silla, algo que usamos todos los días. Su padre le hizo uno de niño. Mientras promocionaba “Suzume”, Shinkai ha viajado con una silla como la de la película, la ha metido en una maleta, la ha subido al escenario y ocasionalmente le ha tomado fotos en lugares como Times Square o el Museo de Historia Natural.

“Elegí artículos muy cotidianos, una puerta, una silla, que tal vez se relacionen con una amplia gama de audiencias”, dice. “Creo que la gente puede traducir este simbolismo de la puerta a su propia historia. Empezamos a pensar en: ¿Cómo mantenemos nuestra rutina diaria?”

Shinkai es conocido por panoramas fotorrealistas de brillante esplendor. Por mucho que las puertas compongan la iconografía de “Suzume”, la imagen más imborrable es la que utiliza al principio y al final de la película. Suzume monta su bicicleta en una colina empinada con un océano brillante detrás de ella. Las aguas debajo, que para ella podrían significar el tsunami que la dejó huérfana, son a la vez hermosas y peligrosas.

"De una manera extraña, siento que con 'Your Name' y 'Weathering With You' y 'Suzume' estoy creando este tipo de folclore o mitología", dice Shinkai. “En la mitología o estas leyendas antiguas, lo que están haciendo es tomar eventos de la vida real y transformarlos en una historia que pueda transmitirse a otros”.

Si Shinkai continuará con esta búsqueda en su próxima película, no lo sabe. Es una pizarra en blanco, dice. Pero no cierra la puerta.

“A medida que sigo haciendo más historias”, dice sonriendo, “esa puerta podría comenzar a abrirse nuevamente”.