Hilary Swank se convirtió en madre de mellizos a sus 48 años

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La dos veces ganadora del Óscar a Mejor Actriz, Hilary Swank, anunció a traves de una publicacion en Instagram que se convirtió en madre de mellizos (una niña y un niño) a sus 48 años.

“No fue facil. ¡Pero chico (y chica) valió la pena. ¡Felices Pascuas! Publicando desde puro cielo”, escribió Swank junto a una fotografía donde se muestra de espaldas cargando a las criaturas, a quienes solo se le pueden ver las pequeñas cabezas.

Fue el pasado miercoles 5 de octubre de 2022 cuando la actriz dio a conocer su embarazo múltiple durante una entrevista en el programa “Good Morning America”.

“Es algo que estábamos esperando y ya puedo decir que voy a ser madre, pero no de uno, ¡sino de dos! Me siento bendecida, todavía no me lo puedo creer”, expresó.

Swank se casó con su actual marido, Philip Schneider en 2018, un año y medio después de que los dos se conocieran en una cita a ciegas.