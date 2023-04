¡Mamma mia! "Super Mario Bros" se convierte en la película animada con mejor estreno de taquilla en la historia

AP

Lindsey Bahr

“The Super Mario Bros. Movie” fue la película más taquillera en Estados Unidos, recaudando 204,6 millones de dólares en sus primeros cinco días en 4.343 cines, incluyendo 146,4 millones el fin de semana, según estimados de la industria difundidos el domingo.

Con 173 millones de dólares en el extranjero y un total global de 377 millones, “Mario” batió récords de adaptaciones de videojuegos (superando los 210 millones de “Warcraft”) y de películas animadas (superando los 358 millones de “Frozen 2”).

“Mario” es una película para niños sobre los plomeros Mario (voz de Chris Pratt) y Luigi (Charlie Day), que caen en una tubería y salen en otro mundo, lleno de los personajes más famosos de Nintendo como Bowser (Jack Black) y Princess Peach (Anya Taylor-Joy). La crítica fue ambivalente y “Mario” tiene 56% en Rotten Tomatoes. Pero el público fue más generoso, dándole una “A” en CinemaScore.

“Air”, la película de Ben Affleck sobre los zapatos deportivos Nike Air Jordan, se estrenó en 3.507 cines el miércoles. La película lleva un total de 20,2 millones de dólares desde su debut, y 14,5 millones por el fin de semana.

Más para adultos, “Air” – que contó con actuaciones de Matt Damon, Viola Davis y Affleck – tuvo buena crítica (95% en Rotten Tomatoes) y fue mostrada sorpresivamente en el festival South by Southwest Film Festival el mes pasado. El público era varón en un 55% y mayores de 45 años en un 39%.

La película artística “Showing Up” de Kelly Reichardt – con las actuaciones de Michelle Williams y Hong Chau – se estrenó en cuatro cines, recaudando 66.932 dólares.

Las diez películas más taquilleras este fin de semana en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “The Super Mario Bros. Movie - $146,4 millones. 2. “John Wick: Chapter 4 - $14,6 millones. 3. “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves - $14,5 millones. 4. “Air - $14,5 millones. 5. “Scream VI - $3,3 millones. 6. “His Only Son - $3,3 millones. 7. “Creed III - $2,8 millones. 8. “Shazam! Fury of the Gods - $1,6 millones. 9. “Paint - $750.000. 10. “A Thousand and One - $600.000.