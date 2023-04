Danna Paola llora de emoción al conocer a Katy Perry

Redacción de entretenimiento

Santo Domingo

La cantante y actriz Danna Paola compartió en sus redes sociales la emoción que le ocasionó conocer personalmente a la artista Katy Perry.

La intérprete mexicana contó su experiencia entre lágrimas, cuando conoció a su ídola durante el meet & greet tras su concierto en la residencia Play de Las Vegas, Nevada.

“Este sentimiento de ser fan y conocer a tu ídolo es algo que hoy me pasó y entré en shock. Acabo de conocer a Katy Perry y es que no lo puedo creer, o sea lo tengo que expresar porque es algo hermoso”, dijo Danna a través de un live en su cuenta de Instagram.

La también actriz confesó que además de haber interactuado cercanamente con la intérprete de Roar, le impactó que esta la reconociera.

“Estaba tratando de hablar y le dije ‘eres mi inspiración’ (...) y ella me contestó ‘ah, tú eres una artista, ya lo recuerdo’. Esta experiencia no la había vivido nunca y Katy Perry es la única que me ha hecho sentir esto en la vida”, contó Danna.

Posteriormente, agradeció a todos sus seguidores al recordar que esa experiencia que había vivido, también la viven ellos cuando se encuentran con ella, lo cual es muy especial.

“Hoy les quiero decir que gracias porque lo que ustedes me hacen sentir y lo que yo les hago sentir es algo mutuo y se los agradezco mucho. Lo que es realmente intercambiar energía y sentir que alguien te admira”.