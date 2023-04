El futuro de la herencia de Borges en el limbo luego de que su viuda no dejara testamento

AP

Buenos Aires

Los derechos sobre las obras del difunto Jorge Luis Borges, considerado el autor argentino de mayor trascendencia internacional del siglo XX, cayeron en el limbo porque su viuda murió el mes pasado sin testamento.

La revelación de esta semana sorprendió a los círculos literarios del país, pues la esposa de Borges, María Kodama, dedicó gran parte de su vida a proteger ferozmente su legado. Estableció una fundación con el nombre de la escritora, pero no detalló los planes de lo que debería suceder después de su muerte, a pesar de que estaba luchando contra el cáncer de mama.

“Si realmente no hay voluntad, es sorprendente”, dijo Santiago Llach, escritor especialista en la obra de Borges. Dijo que el anuncio del abogado de toda la vida de Kodama, Fernando Soto, de que no había testamento “generó revuelo en las redes sociales y en otros lugares”.

Borges murió en 1986 a los 86 años y dejó como única heredera a Kodama, traductora y escritora con quien se había casado ese mismo año. Nunca tuvieron hijos. Murió el 26 de marzo, también a los 86 años.

Un día después de que Soto hiciera su anuncio, cinco de los sobrinos de Kodama acudieron a la corte el martes para declararse sus herederos, buscando obtener la propiedad de todas sus posesiones, incluidos los derechos de las obras de Borges y lo que se cree que son varios manuscritos valiosos.

Soto dijo que no sabía que Kodama no había hecho arreglos para que se redactara un testamento. "Es increíble", dijo.

“A ella no le gustaba hablar de esos temas”, agregó el abogado. “Ella no habló de su muerte”.

Soto dijo que una vez le preguntó a Kodama qué pasaría con los derechos de Borges después de su muerte y “ella me dijo que tenía todo arreglado y que sería 'alguien más estricto que yo'”.

Recordó que Kodama dijo que llamaría a las universidades de Japón y Estados Unidos para que “se hicieran cargo de las obras”, pero no dijo qué escuelas tenía en mente. Soto señaló que a menudo daba charlas tanto en la Universidad de Harvard como en la Universidad de Texas.

La viuda de Borges llevó una vida apartada de su familia.

“Ella negó la existencia de su familia”, dijo Llach. “Tengo amigas escritoras que conocieron a sus sobrinos y preguntaron por ellos y ella negó su existencia. Fue bastante llamativo”.

Soto dijo que estaba “sorprendido de saber que tenía sobrinos”, y agregó que “fue un gran alivio porque no quería que el estado se quedara con todo”.

De acuerdo con la ley argentina, si no hay testamento ni herederos naturales, el estado se hace cargo de la herencia de una persona.Algunas personas han planteado la posibilidad de que se pueda encontrar un testamento de Kodama una vez que se realice un inventario de todas sus posesiones, pero Soto dijo que lo considera "absolutamente imposible".

“Ella nunca habría hecho eso, nunca habría escrito un testamento por su cuenta”, dijo.

Llach dijo que si en realidad no hay testamento, la pregunta es si “fue solo un simple descuido, un gesto gamberro de 'me importa un carajo todo eso', o quizás también una forma de reparar un no -relación con sus sobrinos y familia.”