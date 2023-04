Tanya Tucker y Patty Loveless se unirán al Salón de la Fama del Country

KRISTIN M. HALL | AP

Tennessee, Estados Unidos

Las ganadoras del Grammy Tanya Tucker y Patty Loveless, junto con el exitoso compositor de música country Bob McDill, serán los miembros más nuevos del Salón de la Fama de la Música Country.

La Asociación de Música Country anunció los miembros de 2023 el lunes en Nashville, Tennessee, con Tucker, el cantante de "Delta Dawn", ingresando en la categoría de artista de la era veterana, mientras que Loveless, que mezcló maravillosamente bluegrass y country, se une como artista de la era moderna. Los tres serán admitidos formalmente durante una ceremonia en el otoño.

Tucker, de voz audaz y ronca, finalmente recibe sus flores del Salón de la Fama, un honor pendiente después de una carrera de 10 éxitos No. 1, más de 40 canciones en el top 10 y ganó dos premios Grammy por su álbum de regreso de 2019 "While I estoy viviendo”.

Durante años, Tucker también se había preguntado cuándo finalmente obtendría el honor.

“Pensé que lo obtendría cuando estaba muerta o algo así”, dijo a The Associated Press el lunes. “Y dejé de pensar en eso, o de quererlo”.

Pero Tucker tenía el corazón puesto en ingresar al Salón de la Fama desde que era solo una niña. Tucker recordó haber visto los nombres de sus héroes en el Salón de la Fama de la Música Country cuando visitó Nashville cuando era una cantante joven de 9 años. Su padre la llevó a ver a los cantantes en el Grand Ole Opry y la animó preguntándole: "¿No preferirías estar allí arriba haciéndolo, en lugar de sentarte aquí viéndolo?".

Obtuvo su primer éxito a la edad de 13 años cuando salió "Delta Dawn" en 1972, y apareció en la portada de la revista Rolling Stone a la edad de 15 años. Y a medida que su carrera floreció con múltiples éxitos durante las décadas de 1970 y 1980 , desafió los estándares para las mujeres en la música country, a menudo siendo etiquetada como una joven rebelde cuyos romances y adicciones dominaron los tabloides.

Ganó el premio a la vocalista femenina del año de CMA en 1991 y tuvo éxitos con canciones como "Down To My Last Teardrop", "Two Sparrows in a Hurricane" y "Strong Enough to Bend". El año pasado, se lanzó un documental sobre ella y la realización del disco de 2019, que grabó con los productores Brandi Carlile y Shooter Jennings.

Tucker, que ahora tiene 64 años, dijo que lanzará otro disco este verano que incluirá tributos a los artistas que ayudaron e influyeron en su carrera. Todo el reconocimiento que viene para ella ahora se siente como si ya hubiera sido predicho, dijo Tucker.

“Es casi como si mi vida ya hubiera sido escrita”, dijo Tucker.

La estrella del country Vince Gill ayudó a anunciar a los ganadores y habló sobre su larga amistad con Loveless, de quien dijo que era como su hermana pequeña. Los dos a menudo cantaban respaldo el uno para el otro en canciones como "My Kind of Woman, My Kind of Man", "When I Call Your Name", "Pocket Full of Gold" y "Go Rest High on That Mountain".

Nativa de Kentucky, Loveless tuvo cinco sencillos country No. 1, en canciones como "Timber I'm Falling in Love", "Blame It On Your Heart" y "You Don't Even Know Who I Am". Ganó el álbum del año de CMA en 1995 por "When Fallen Angels Fly" y la vocalista femenina del año en 1996.

Comenzó a inclinarse por su bluegrass y sus raíces apalaches en 2001 con el lanzamiento de "Mountain Soul", y su seguimiento "Mountain Soul II" le valió un premio Grammy al Mejor Álbum de Bluegrass en 2011.

También ganó dos premios CMA al mejor evento vocal con el ícono del country George Jones. La viuda de Jones, Nancy Jones, estuvo en el anuncio el lunes para felicitar a Loveless.

“Estoy conmocionado”, dijo Loveless a The Associated Press. “Todavía estoy tratando de absorberlo todo, asimilarlo todo, porque todavía se siente como un sueño. Pero toda mi vida han sido sueños que se han hecho realidad”.

Entre la década de 1970 y su retiro en 2000, McDill tuvo más de 30 canciones que alcanzaron la cima de las listas de países de Billboard y muchas que se han convertido en parte del canon de la música country: "Gone Country" de Alan Jackson; “No cierres los ojos” de Keith Whitley; “Song of the South” de Alabama y “Good Ole Boys Like Me” de Don Williams.

El Salón de la Fama de la Música Country incorpora a un compositor cada tres años junto con las incorporaciones de artistas.

“Hay algunos compositores legendarios en este Salón de la Fama de los que la mayoría de la gente probablemente nunca haya oído hablar”, dijo McDill después del anuncio. “Los votantes miran más allá del brillo y los focos a veces y honran a personas como Boudleaux y Felice Bryant y Cindy Walker y algunas de esas personas que escribieron estándares que todos pueden silbar y recordar”.