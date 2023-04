Warner Bros cumple un siglo con nuevos proyectos y fiel a sus clásicos

EFE

Los Ángeles

Warner Bros cumple un siglo de historia como una de las empresas de entretenimiento más poderosas y con prometedores proyectos en puerta, como el estreno de "Barbie" o una posible serie dedicada al famoso mago "Harry Potter".

Responsables de clásicos de la Época de Oro de Hollywood como "The Wizard of Oz" (1939), pasando por el terror con "The Exorcist" (1973), y hasta la ciencia ficción con "Matrix" (1999), Warner Bros ha producido algunas de las historias más populares del cine.

También ha desarrollado historias y personajes icónicos de la televisión, como el simpático conejo Bugs Bunny y el resto de los "Looney Tunes", hasta los amigos entrañables de Nueva York de la serie "Friends".

Para conmemorar estos primeros 100 años, la empresa ha decidido devolver a las salas de cine del mundo algunos de sus títulos más importantes de manera gradual, entre los que se encuentran "Superman: The Movie" (1978), protagonizada por Christopher Reeve, o "The Exorcist", con Linda Blair al frente del elenco.

Pero 2023 es para los estudios un año de esperados estrenos y renovaciones de sus franquicias más populares, como el superproyecto de unificación del universo de superhéroes de DC, al que pertenecen personajes como Wonder Woman, Superman, Batman y Flash.

UN SIGLO DE HISTORIAS

La historia de Warner Bros, comienza con la inmigración de una familia polaca y judía a Estados Unidos y específicamente en 1903, cuando Albert, el mayor de los hermanos Warner, se interesó por la proyección de películas.

Acompañado de sus hermanos Sam, Harry y, más tarde, Jack, Albert incursionó en el negocio del cine al invertir 150 dólares en la compra de un proyector de películas que usaría para llevar algunas cintas a los pueblos mineros de Pensilvania (Ohio).

El proyecto fue creciendo primero en el ámbito de la distribución y posteriormente a la producción.

Si bien en 1918 formaron su primer estudio de películas, no fue hasta 1923 que oficialmente se creó la empresa bajo el nombre de Warner Bros. Pictures Inc.

La consolidación vino ese mismo año con el éxito de "Where the North Begins", la tercera película en la que participaba Rin Tin Tin, un perro que robaría el corazón de los espectadores y que se convirtió en la primera gran estrella de los estudios.

Los hermanos apostaron por el cine sonoro con "The Jazz Singer" (1927) y revolucionaron la industria al presentar la primera película con sonido sincronizado.

Las décadas siguientes estuvieron marcadas por el ascenso de grandes estrellas como Humphrey Bogart en "Casablanca" o James Dean en "Rebel Without a Cause", y las múltiples películas protagonizadas por la icónica Bette Davis, quien más tarde demandaría a la empresa.

Tras años de subidas y bajadas, de demandas y fracasos comerciales, Warner Bros volvió a mostrar su poderío con filmes como "Ben Hur" a finales de los años cincuenta, más tarde con el ascenso de Steven Spielberg, con la cinta "Jaws", a mediados de los setenta, y con la primer película de superhéroes, "Superman".

NUEVOS PROYECTOS

Los esfuerzos por mantenerse vigente en una industria supercompetitiva continúan hoy en día, al adaptarse a las nuevas formas de presentar contenidos y en la búsqueda de nuevas historias y el impulso de la diversidad.

También han apostado por el mantenimiento de las franquicias que les han traído éxito, y el proyecto "Gods and Monsters", que busca reestructurar y conectar el universo de superhéroes de DC Comics, es un ejemplo de ello.

Además, recientemente se anunció que HBO Max y Warner Bros están por cerrar un proyecto que supone la adaptación televisiva de los libros de J.K Rowling sobre "Harry Potter".

Entre las cintas más esperadas del año de parte de los estudios se encuentran "Barbie", dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, así como la nueva cinta de Martin Scorsese, "The Killers of the Flower Moon".