Anuel AA admite paternidad de su hija con modelo colombiana: "Nunca la negué"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Anuel AA aseguró en diferentes ocasiones que le pagaron a mujeres para que mintieran de tener una relación con él, que el bebé que esperaba con Yailin la más viral sería su primera hija y que si tuviese una hija no le faltaría nada, pero la noche de este lunes revolucionó las redes sociales con sus nuevas declaraciones.

Finalmente, el cantante puertorriqueño admitió tener otra hija, además de su primogénito Pablito y de su criatura con la dominicana, refiriéndose a la niña que la modelo colombiana Melissa Vallecilla confesó en marzo de 2022 a “El Gordo y La Flaca” que había procreado con él.

“@pabloanuelgaz sí tiene dos hermanitas hermosas y ya pronto estamos todos juntos un día pronto”, escribió Anuel, con emojis de las banderas de Puerto Rico, República Dominicana y Colombia, Anuel en su Instagram acompañado de fotografías junto a Pablito.

Asimismo, el exponente urbano también le respondió a una seguidora que le aplaudió haber aceptado a todos sus retoños. “Nunca la negué! La madre mintió en todo excepto en que es mi niña y yo nunca opine nada hasta ahora”.

El intérprete de “Narcos” también explicó que quisieron manipular la información con respecto a su parentesco con la infante y llamó mentirosa a la madre de esta, ya que solo tuvo un encuentro sexual fugaz y no múltiples veces, y pidió perdón a sus seguidores que se confundieron y se decepcionaron con él y “me empezaron a ver con ojos de que soy un mal ser humano”.

"No puedo, ni dejaré ninguna hija abandonada nunca, no importa las circunstancias de cómo pasó todo… mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar a una hija y la amo sin haberla visto aun, más aun desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija no me importe que digan o piensen de mi las personas que no saben nada de lo que pasó en realidad y si salió que es mía, pues es mía", continuó en los comentarios de su publicación.

Melissa, quien reside en Houston aunque nacida en Colombia, contó al espacio televisivo de Univisión que conoció al llamado “dios del trap” en septiembre de 2021 mientras disfrutaban de una fiesta privada realizada en esa misma ciudad por el rapero estadounidense Drake y que Anuel se había sometido a una prueba de ADN, la cual habría salido positiva.

La hija de Anuel y Melissa se llama Gianella y nació en junio del año pasado.