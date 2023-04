Los Eagles siguen volando alto en sus 54 años de música

Cynthia Santana

Jacksonville, Florida

¡Puedes entrar cuando quieras pero no puedes salir nunca! ("You can checkin any time but you can’t never leave”). Este es el estribillo que nunca se olvida de la canción “Hotel California”, la cual se convirtió en un himno en los años 70 a nivel mundial.

El mes pasado, bajo el título " Hotel California 2023", arrancó el tour de esta legendaria agrupación que los lleva por diferentes ciudades de Estados Unidos, empezando en California, para corear todos juntos esos inolvidables estribillos de Hotel California una vez más.

Durante su parada en el Vystar Veterans Memorial Arena de Jacksonville, Florida, el lugar resultó pequeño para la multitud que se agolpó para ser testigo del fenómeno "Eagles", comparables con los buenos vinos.

Tras 54 años de carrera artística el grupo suena mejor sin lugar a dudas, para beneplácito de todos los asistentes.

Con los grandes éxitos del álbum Hotel California el grupo hizo vibrar tanto a la generación de los 70's como a los sucesores que los acompañaban.

La presentación duró alrededor de tres horas, en las que cada uno de los integrantes mostró que aún en sus 54 años de música pueden continuar su legado artístico.

“No importa cómo lucimos ahora, sino los recuerdos que las canciones que presentamos les traen a nuestro público”, explicó muy emocionado Joe Walsh, unos de los integrantes del grupo que actualmente tiene 69 años y que se unió al grupo cuando apenas tenía 20 años.