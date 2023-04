El urbano Yaisel LM pide disculpas por polémico video de contenido explícito y ofrece su versión de los hechos

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Yaisel Manuel Erazo Coronado, mejor conocido como “Yaisel La Melodía”, se ha visto en el ojo del huracán en estos últimos días. No tanto por su música sino más bien por un polémico video de una de sus fiestas que se virilizo donde medios han alegado que el joven urbano “obligo a punto de pistola a una joven a practicarle el sexo oral”.

El novel artista junto a su equipo de trabajo dan su versión del hecho mediante un video colgado en las redes sociales del artista donde estos explican que el urbano se siente sumamente apenado por lo ocurrido y con voz nerviosa dice que el mismo se sintió asustado al ver el arma de fuego en su tarima siendo apuntada a su fan.

“Yo mismo mandé a parar el show y empuje la mano del DJ quien empuñaba el arma ya que no es parte de mi show. Es más, yo no sabía si era real o falsa en el momento que eso ocurrió. El tipo que sale con el arma que se hizo viral no es parte de nosotros. Yo mismo me asuste y me sorprendí ya que eso a mi mismo me pone en riesgo.” “En realidad me siento apenado de lo que hice, solo quiero que todo se resuelva y le pido perdón a mis fans”, expresó el intérprete de urbano.

Yaisel considera que fue "un error" llevar el dildo a su espectáculo y permitir que personas ajenas a su equipo tengan acceso a la tarima, al tiempo que lamenta el suceso y se pone a disposición de las autoridades competentes, ya que dice tener las pruebas necesaria para demostrar que en el video viralizado en ningún momento expuso al público sus genitales, ni se obligó a la joven a practicar ningún acto de naturaleza sexual al juguete y que ningunos de sus acompañantes estaba armado o apuntar un arma a la cabeza de la joven.

También expresa en el video colgado en sus redes sociales que jamás se haría partícipe en algún acto que violente la integridad de una mujer o un menor, ni publicaría videos de contenido sexual ya que fue criado por su madre a quien valora y tiene hermanas a las cuales respeta.