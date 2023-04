Céline Dion, ave fénix del pop y la moda

EFE

Reportajes

Céline Dion, diva del pop romántico y eternamente conocida por la canción “My heart will go on” de la película “Titanic”, ha sabido en los últimos tiempos renovarse y convertirse en una creadora de tendencias. A pesar de que llega a los 55 años haciendo frente a una enfermedad neurológica por la que ha cancelado giras, es una mujer que ha demostrado en más de cuatro décadas que es un ave fénix.

La artista canadiense, nacida en Charlemagne (Quebec), el 30 de marzo de 1968, está considerada como una de las grandes estrellas de la música. Temas como “All by myself”, “Because you loved me” “The power of love” o “I surrended” son prueba de su inconfundible estilo, aunque muchos solo la identifiquen por poner voz a “Titanic”, cuando se llevó un Óscar a mejor canción original.

LA PEQUEÑA DE 14 HERMANOS.

Céline, la pequeña de catorce hermanos que crecieron en una familia de pocos recursos económicos, destacó desde la infancia por su voz. En 1973, cuando tenía cinco años, cantó en la boda de su hermano Michel, la primera vez que actuaba delante del público, y descubrió que quería ser artista.

Lo consiguió, además de una vida intensa en la que no han faltado momentos inolvidables, algunos tristes, especialmente por la enfermedad (un cáncer de garganta) y la muerte de su marido y mánager, René Angélil.

Fue quien confió en ella cuando apenas contaba 12 años y la escuchó en una grabación.

Precisamente con solo 13 años publicó, financiado por Angélil, su primer álbum: "La voix du bon Dieu", siendo el orgullo de sus padres y hermanos, que solían cantar juntos en un piano bar. No obstante, su vida dio tal vuelco que ella misma reconocería después que se perdió la adolescencia.

MÁNAGER Y MARIDO.

Celine Dion y René Angélil, que se hicieron pareja cuando ella contaba 20 años y él 46, formaron un matrimonio muy unido desde su boda en 1994 hasta la muerte de él en 2016, y tuvieron tres hijos.

Dion se casó con un llamativo traje de 90 metros de seda italiana, encaje francés y una corona con 2.000 cristales Swarovski, demostrando su personal gusto por la moda que, a lo largo de los años, le hizo recibir críticas. Pero esos comentarios después se han transformado en alabanzas, especialmente tras seguir los consejos de la estilista Law Roach.

De hecho, los “looks” de Celine Dion son de los más esperados cuando acude a desfiles y semanas de la moda como la de París. Si en el pasado fue tachada de cursi, ahora es “cool”.

DE EUROVISIÓN A “TITANIC”.

Lejos queda su imagen, con una media melena rizada y castaña oscura, cuando era una desconocida y ganó el festival de Eurovisión en 1988, representando a Suiza con un tema cantado en francés, “Ne partez pas sans moi”.

Pero ese triunfo y su potente voz haría que su carrera se disparara. En 1990 publica “Unison”, su primer álbum en inglés, y al año siguiente, a dúo con Peabo Bryson, se lleva el Óscar a mejor canción original por el tema del clásico de Disney “La bella y la bestia”.

Pocos se acuerdan de su paso por la Expo de Sevilla en 1992, cuando acudió al pabellón de Canadá y llegó a dar una rueda de prensa.

El éxito mundial le estaba rondando por aquellos años y llegaría con la película rodada por James Cameron y protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. La canción “My heart will go on”, para algunos más conocida simplemente como el título del filme, “Titanic”, la convirtió en una estrella, además de en millonaria.

Esa balada tan romántica estuvo a punto de no contar con letra ya que Cameron solo quería música en la cinta, pero al final le convenció el compositor James Horner.

Dion, que ha publicado 27 álbumes de estudio en su carrera, vio cómo ese tema, con más de treinta millones de copias, fue el más vendido de 1998 y está en la lista de los más comprados a lo largo de la historia musical.

Obtuvo cuatro de los cinco Grammy que posee hasta ahora, entre ellos a la mejor intérprete pop femenina. Posee, además, siete premios Billboard o doce World Music.

PROBLEMAS DE SALUD.

En los últimos tiempos, problemas de salud han frenado su carrera. Si en 2014 hizo un parón ante la enfermedad de su marido, después han sido varios males los que le han aquejado a ella misma, desde una operación de oído en 2018 a los “espasmos musculares” de 2021 provocados por el “síndrome de persona rígida”, una enfermedad rara que le lleva a cancelar sus conciertos o sus habituales espectáculos en Las Vegas.

"Un gran equipo médico trabaja junto a mí para ayudarme a ponerme bien, y también me dan esperanza y apoyo mis hijos", señaló Dion en un vídeo en 2022, para añadir emocionada: "todo lo que sé hacer, lo que he hecho en mi vida y lo que más amo es cantar".

Poseedora de múltiples reconocimientos, como la insignia de Caballero de la Legión de Honor Francesa que le entregó Nicolas Sarkozy, su historia ha dado también para películas, “The power of love” o "Aline".