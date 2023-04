Miss Universo 2010, Ximena Navarrete, le dio la bienvenida a su segundo hijo

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La actriz y Miss Universo 2010, Ximena Navarrete, le dio la bienvenida este viernes a su segundo hijo junto a su esposo Juan Carlos Valladares tras convertirse en padre en diciembre de 2021.

La exreina de belleza y su pareja decidieron continuar la tradición de llamar a sus retoños con los mismos nombres con los que ellos fueron bautizados. A su primogénita la apodaron Ximena Valladares Navarrete y a este nuevo integrante de la familia como Juan Carlos Valladares Navarrete.

El pequeño nació de 3.740 kilos (8.2 libras). “Bienvenido mi niño lindo te amamos con toda el alma”, escribió en su Instagram la beldad mexicana, quien compartió con sus seguidores algunas fotografías del momento en el que tuvo en brazos al recién nacido.

Antes de su hija Ximena cumplir su primer año, la protagonista de “La Tempestad” fue sorprendida con la noticia de que volvería a ser madre justamente cuando se preparaba para someterse a un tratamiento, que también llevó a cabo para tener a su primera hija, según contó a la revista ¡Hola! México.

Asimismo, la modelo reveló que sufrió una pérdida de un embarazo y experimentó con fecundación in vitro poco tiempo después de casarse en abril de 2017, pues tenían mucho deseo de formar una familia.

“Ni siquiera lo estaba intentando, sí tenía pensado tener otro bebé, lo tenía en mente, no sabía si lo iba a poder lograr, justamente por mi número (de reserva ovárica) tan bajo. Yo en mis planes había pensado en congelar óvulos, eso era lo que yo tenía en mente y ya después, el año que entra, tomar una decisión, pensarlo después, pero ya tener una reserva congelada, pero bueno sí, nunca me imaginé”, expresó.

“Yo decía de todas esas mujeres que decían: ‘No supe cuándo pasó’, no es cierto, no puede ser así de fácil, pero claro, viniendo de una pérdida y un In Vitro es una perspectiva completamente diferente a la que uno tiene, pero ahora veo que sí puede pasar esto”, agregó.