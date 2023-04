Brooke Shields toma las riendas de su historia en 'Pretty Baby'

BROOKE LEFFERS | AP

New York, Estados Unidos

Brooke Shields ha sido conocida como bella, inteligente y famosa desde que era un bebé, pero un nuevo documental revela por qué le tomó décadas sentirse segura de su talento.

Con una deslumbrante variedad de fotos y videos de archivo, y entrevistas en profundidad con Shields, "Pretty Baby: Brooke Shields" es un examen de primera mano de su éxito como modelo, actriz, autora y ahora empresaria de estilo de vida, a pesar de ser sexualizada y cosificada en una edad temprana y manejando a su madre alcohólica, la "mamager" original, Teri Shields.

Al igual que otros documentales recientes sobre Britney Spears y Pamela Anderson, "Pretty Baby" incluye una avalancha terrible de clips de los medios donde la mayoría de los hombres mayores la reducen a una cara bonita y tienen poco interés en sus respuestas a sus preguntas. La película, que se estrena en dos partes en Hulu el lunes, repasa cómo se trataba a las mujeres en las décadas de 1980 y 1990, incluida la revelación de Shields de que fue víctima de una agresión sexual por parte de un ejecutivo de Hollywood después de graduarse de la universidad.

Shields habló recientemente con The Associated Press sobre lo que aprendió del proyecto, cómo superó la vergüenza por sus elecciones personales y ganó confianza, y cómo ve su futuro.

Las respuestas han sido editadas por su extensión y claridad.

AP: En la serie dices “Soy dueño de mi identidad por completo”. ¿Qué querías decir?

SHIELDS: Me hice pequeño durante tanto tiempo, ya sea para identificarme o para no ser amenazador o humilde, ¿sabes? No seas un snob. No seas arrogante. Tener gente como tú. Sé amable con todos. Así fue como crecí, y fui recompensado por ello. Estoy diciendo que está bien darme palmaditas en el hombro un poco. Está bien decir que realmente tengo talento porque no estaría aquí si no lo tuviera. No es solo porque soy inteligente o solo porque me veo de cierta manera. He mantenido una carrera y seguí desafiándome a mí mismo, y creo que nunca me sentí lo suficientemente seguro como para decirlo en voz alta. Siempre quise la aprobación de otras personas sobre mi talento, nunca pensé que podría dármela a mí mismo.

AP: El documental detalla cómo la prensa te escrutó durante años, ¿cómo te has sentido promocionando la serie?

SHIELDS: Lo que noté cuando era niña fue que nadie realmente quería mis respuestas. Querían que su narrativa fuera el fragmento de sonido que les di. Y siendo siempre muy terco, yo, a mi manera, me negué a dárselo. Ahora, nunca siento que estoy a la defensiva porque he aprendido que no estoy a merced de nadie más. Mirando hacia atrás, puedo ver que eso es lo que estaba haciendo, y ya no necesito hacer eso, lo cual es muy fortalecedor pero, ya sabes, tomó 40 y tantos años (risas).

AP: ¿Cuál fue la parte más difícil de revelar en el documental?

SHIELDS: Estaba preocupado por las cosas de #MeToo solo porque no quería que se redujera a solo un titular. Y, sin embargo, sabía que si no lo hacía, me habría sentido como un hipócrita o inauténtico. No he podido hablar de eso hasta ahora, y luego sentí que te lo debías a ti mismo. Y solo esperaba que de dos horas y los minutos que fueran, la única historia breve, quiero decir, sabía que iba a ser clickbait, pero me preocupaba que la prensa me decepcionara nuevamente.

AP: ¿Parece que compartimentar era una técnica de supervivencia para ti?

SHIELDS: Creo que eso pasa con un hijo de un alcohólico. Sabes, realmente aprendes a compartimentar. Amas a una persona que está muy rota y tiene una enfermedad que parece no poder controlar. Pero no puedes permitirte que su amor no sea real. Entonces aprendes, cuando las cosas se sentían... sin control... Me volvía muy organizado, y ese era mi centro, esa era mi meditación, ya sabes, rehacer mi Filofax o volver a doblar mis calcetines.

AP: Recientemente comenzó una empresa destinada a celebrar la vida de las mujeres después de los 40. ¿Por qué es eso importante para usted?

SHIELDS: Decidí a una edad temprana que si iba a hablar sobre algo, sería sobre cosas que creo que podrían ayudar a otras personas. A lo largo de los años he pensado, ¿cómo no voy a sentirme solo? Puedo compartir mi historia y estoy seguro de que hay alguien más que puede identificarse con ella. Antes de COVID estaba saludable y hacía mucho ejercicio y me sentía bien. Me sentía tan fácil acerca de las cosas. Mis hijos están bien. Me gusta mi vida. Estoy orgulloso de ello.

La ironía era que cada vez que miraba fuera de mí mismo, no había nada que se dirigiera a mí. Ya sabes, tus agentes te dicen: 'Bueno, tienes cierta edad...' No estoy muerto y no tengo un pie en la tumba, ¡vamos! Me quedé impactado. Tienes que reconocer lo difícil que es llegar a esta edad, y con tu ingenio sobre ti, y las buenas personas en tu vida y cuánto más hay.

AP: ¿Cuáles son tus sueños ahora?

SHIELDS: Para estar en otro programa de televisión. Tengo muchas ganas de encontrar el (uno) correcto porque "Suddenly Susan" para mí fue una gran revelación y fue el momento más feliz para mí. Y quiero volver a sentir todo eso porque era un lugar muy saludable y puro para mí. Y realmente, realmente me encantó.