Guaynaa ingresó a un centro de rehabilitación para dejar el alcohol y las drogas por Lele Pons

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Después de disfrutar de sus primeros días como esposos en Dubái, Lele Pons y Guaynna se estrenaron como invitados del programa español “El Hormiguero”, donde contaron su historia de amor, quien dio el primer paso, la salud mental y los problemas que han enfrentado como pareja.

Lele explicó sus padecimientos del trastorno obsesivo compulsivo (toc) y el síndrome de Tourette, de los que no ha tenido reparo en hablar en más de una ocasión, pero quien sí se confesó fue el reguetonero puertorriqueño al revelar que ingresó a un centro de rehabilitación a principios de su relación con la venezolana, a quien agradeció su ayuda, para curarse de su adicción al alcohol y las drogas y tener dos años sin consumir estas sustancias.

“Yo tuve una adicción a las drogas y básicamente fui internado y me rehabilité, en el momento que nos estábamos conociendo, y luego salí y realicé que igual la iba a perder a ella si seguía en ese mundo, así que bueno, gracias a Lele, gracias a mis papás y a mi fuerza de voluntad logree cumplir con la rehabilitación y hoy estoy gozando de mi vida nueva”, expresó Guaynaa.

Pero, ella no solo lo ayudó a él sino que Lele aseguró que su toc ha mejorado por el seguimiento y preocupación de su esposo.

El intérprete de “Rebota” también afirmó que “la rehabilitación del alcohol es mucho más fuerte que la rehabilitación de la mayoría de las drogas” debido a la dependencia física que ese líquido aporta al cuerpo.

“Es un factor que requiere mucha determinación, mucha prudencia y cerebro informado y alerta siempre, hay que estar muy pendiente a lo que sientes en tu cuerpo para estar tratando de evadir el recaer”, continuó.

Asimismo, Guaynaa envió un mensaje a los padres, que estén pasando por una situación similar, para que siempre luchen por sus hijos “hasta el final porque eso hicieron mis papás conmigo”.

“Créanme que vale la pena”, finalizó.

Su historia de amor

Lele Pons y Guaynaa celebraron su boda el pasado 4 de marzo luego de conocerse en 2019 durante la grabación del video musical del tema “Los Puti (Shorts)” de la venezolana en colaboración con Lyanno y Favian Lovo.

Y aunque la también influencer reveló que lo evitaba porque “no era mi tipo” y no quería una relación en ese momento, “lo trataba bien” hasta que insistió para volverlo a contactar después de responder con un “gracias” a un “te amo”, por lo que se había decepcionado y alejado de ella.

“Me obsesioné para reconquistarlo”, contó Lele en una entrevista con Chente Ydrach. “Dije: 'No quiero saber si tiene novia, no me interesa, lo voy hacer'”, agregó.

Lele hizo que su amigo Sebastián Yatra hiciera fiestas privadas en su casa e invitara a su ahora esposo y provocara “retos” o juegos en los que se involucrara tocarse solo entre ellos y no con otras personas en la reunión.

Asimismo, Lele también explicó que se empeñó en ganarse a su suegro y complacía a Guaynaa hasta consiguiendo entradas para los partidos de beisbol a los que le interesaba ir.

“Lo llevé en helicóptero, para Halloween le di yo un costume para que estuviera con mi costume, hice de todo y él dijo 'óyeme, esa muchacha de verdad me quiere'. Siempre me quiso”, continuó.

En agosto de 2022, ante más de 400 mil personas, Guaynaa se arrodilló en Tomorowland con un anillo: “Esta es mi hermosa novia Lele Pons, le quiero hacer una pregunta, sé lo mucho que significa esto para ti y se lo mucho que te gusta Tomorrowland, ¿Te casarías conmigo?” a lo que ella, entre lágrimas, dijo “Claro que sí, sí, yes, yes”.