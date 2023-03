Robmariel Olea: “Me fui en cero cuando me fui de República Dominicana”

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Robmariel Olea llegó a la redacción de LISTÍN DIARIO feliz y agradecida de su nominación en Premios Soberano 2023 como Comunicador Destacado en el Extranjero y nos contó sobre su recorrido para llegar a Univisión luego de irse a Estados Unidos en 2010 siendo una artista establecida en República Dominicana.

Sobre su decisión de irse fuera de República Dominicana, Robmariel dijo: “Llegó un punto que yo necesitaba explorar otros mercados y también tenía el deseo de entrenarme como a actriz por dos años”, expresó.

“Me en cero, me fui como estudiante a sentarme en un aula como cualquiera de los estudiantes que estaba ahí”, agregó.

Sin una propuesta, se enfocó en sus estudios, luego se le empezaron abrir las puertas, fue parte del Instituto de Teatro Latino y comienza hacer teatro, y están en eso, la llaman para ser reportera del clima en Miami, en Univision 23, y pudo realizar coberturas de alfombras y espectáculos importantes.

“Yo me mudó a Miami en 2013 y empiezo a tocar puertas. Fue un tiempo de mucho no, de mucho rechazo, no solamente en los canales de televisión porque desde el principio comencé hacer audiciones en agencias, empecé a cantar en algunas actividades”.

“Fue un año después que audiciono es que me llaman en medio del ensayo de la obra”.

Celos entre las dominicanas en Univisión

Los rumores se generaron a raíz de un comentario que le hiciera Francisca a Robmariel en medio de la transmisión de “Despierta América” en la que ambos comparten de manera seguida.

“Gracias, Robmariel por la información. Respira, mi amor que estabas un poquito…”, le dijo Francisca a Robmariel tras terminar su reporte del clima en el espacio matutino de la cadena estadounidense en Miami.

Robmariel explicó a este medio que quienes malinterpretaron su interacción en vivo con su colega y compatriota no conocen la relación que ambas llevan detrás de cámaras.

“Eso fue algo completamente sacado de contexto. Francisca y yo tenemos una bonita relación, es una gran profesional y es una mujer comprometida con su trabajo”.