Lumy Lizardo muestra a su pareja y dice “el amor no busca lo suyo”

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

“No busca lo suyo”, escribió en mayúscula en su Instagram la actriz Lumy Lizardo sobre el amor, ante el revuelo que ha causado el consejo que ofreciera Tania Báez a sus seguidores de no vincularse con alguien inferior social, emocional y financieramente.

La humorista compartió una fotografía besando a su pareja durante un paseo por la mina de sal de Bani en Puerto Hermoso, Bahía de las Calderas, al Sur de República Dominicana, junto a los versículos 4, 5, 6, 7 y 8 del capítulo 13 del libro de la Primera Epístola del Apóstol San Pablo a los Corintios (1 Corintios 13:4-8).

“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, NO BUSCA LO SUYO, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser”, cita el texto en la publicación.

Aunque Lizardo siempre se ha mantenido en silencio con respecto a su vida amorosa, en 2013 Lizardo reveló en el desaparecido programa “Iamdra Full” que sus románticos mensajes en Twitter eran dedicados a su primer novio, con quien volvió a formar una relación luego de una pausa en la que procreó a sus hijos Ryan y Lia.

“El amor de mi vida sigue siendo mi primer novio”, dijo en ese entonces.

Este lunes, la exconductora del desaparecido programa “Hola Gente” señaló el drenaje emocional, el agotamiento, el cansancio y la falta de energía creativa como consecuencias de ese exhausto trabajo por sostener una relación con alguien inferior. En ese sentido, Báez proporcionó un consejo para “no convertirte en una versión inferior a ti”.

“Recuerda que las parejas no son para salvarlas. Las parejas son para complementarse, para ayudarse a formar quizás el proyecto más importante: Una familia”, puntualizó.