Frank Perozo: "Tú no te imaginas lo que afecta la parte económica en un matrimonio"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Además de ser un dotado para el amor, Frank Perozo también acumula experiencia en las separaciones. En su caso, atribuye a sus inseguridades las causas de sus rupturas amorosas, aunque en lo referente a la Miss Universo Denise Quiñones influyó mucho su situación económica de entonces, a finales de 2011.

“Denise y yo honestamente creo que el dinero influyó mucho, y mis inseguridades. Yo estaba muy destruido emocional y económicamente", manifestó Perozo en una entrevista realizada por el comunicador Ovandy Camilo en el programa de Youtube "Casi un Late Night".

Luego agregó: "Tú no te imaginas lo que afecta la parte económica en un matrimonio, es el 80 por ciento de todos los divorcios en el mundo".

Al relatar sobre su convivencia con Denise, recordó: "Yo había sacado un apartamentico donde ella y yo vivíamos, mi primera casa, eso fue en un lapso de seis meses hubo una crisis hipotecaria, que los intereses subieron a una cosa abismal que yo pagaba 20 mil y terminé pagando 60 por el mismo apartamento, donde yo estaba económicamente destruido, aun siendo nominado a premios y famoso".

Perozo contó que por el hecho de que mudó a Denise a República Dominicana "yo me sentía con la obligación de uno proveer como hombre y me estaba autoflagelando, mi papá me tenía que dar dinero (para sobrevivir), eso me fue destruyendo mi seguridad como hombre, me fue destruyendo con ella a un punto tal que yo decía que -esta tipa me va a dejar porque no tengo ni con qué llenar la nevera".

La exMiss Universo había terminado una relación con René Pérez, Residente, de Calle 13, "un tipo con todo el dinero del mundo, y viene a meterse con un dominicano, actor, a dormir en una habitación con un colchón en el piso y ni siquiera un juego de habitación teníamos, esa vaina a mí en lo personal, en el subconciente me iba afectando como un hombre porque no podía proveer. La parte económica, y esas inseguridades en mí y empezaron a nacer esos conflictos en la pareja".

Otro de los amores conocidos de Perozo es la empresaria turística Dominique Colussi, a quien definió como "una gran mujer, empresaria del turismo, con unos valores impresionantes, una familia maravillosa. Es para mí es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida".

Su reflexión: "Ambos sabemos que tomamos la decisión de casarnos muy rápido. No nos había conocido, te conocí hoy y a los seis meses nos casamos. Fue muy eufórico, fue muy pasional, teníamos los dos las mismas necesidades, pero una de las relaciones más lindas que he tenido en mi vida y de la cual voy a estar más agradecido".

¿Tú tuviste algún romance con Nashla, una relación?, le preguntó Ovandy Camilo. Su respuesta: “Síiii, pero hace muchos años, ella era una niña, cuando estaba empezando su carrera".

Según sus palabras, Nashla primero fue una amiga "y sigue siendo una amiga, yo nunca la voy a catalogar dizque como mi pareja".

Su explicación es la siguiente: "Tuvimos una relación intermitente, adolescente, joven, niños, no teníamos na´ en la cabeza ninguno de los dos. Pero el amor a la profesión, a la carrera, el hambre que teníamos los dos por hacerlo cada uno en su área, nos retroalimentábamos muchísimo, que no era algo ni siquiera sexual, que no era algo ni siquiera romántico, era algo de amigos, lo que hoy somos en día. Y he tenido la dicha de desarrollar con esa jovencita una de las relaciones más sólidas que hay en el medio, de amigos, y me atrevo a decir que es una de las más sanas que he tenido en mi vida profesional, la más sana que yo he tenido, somos confidentes en muchísimas cosas".

Su soltería

Frank Perozo es un gran experto en el amor. Sus conquistas son de película y van desde Nashla Bogaert, Denise Quiñones y Dominique Colussi hasta muñecas sin rostros, o mujeres anónimas. Ahora está soltero. Desde hace seis meses se encuentra en una terapia de sanación y luego verá si con el tiempo se deja flechar por Cupido otra vez.

Mientras tanto tiene algo muy seguro: "Ahora mismo no quiero acercar a mi vida mujeres que nada más son bonitas, mujeres que no tengan mucho que aportarme".

Frank Perozo citó varios factores para estar soltero: "Por decisión personal, por salud emocional, por sugerencias de mis médicos, porque no funcionó mi última relación y porque necesito tener un tiempo para mí, de duelo, cumplir con ese proceso, nunca lo había hecho".

La rutina del actor cuando terminaba una relación era conseguirse otra. "Tenía más de diez años teniendo una relación tras otra".

Según sus reflexiones, "el orgullo, ese macho que vive en mí, ese ego, no me permitía entender la soledad, que es una de las cosas más maravillosas que hay en el mundo, le tenía terror y miedo a la soledad y siempre me metía en relaciones que tal vez no eran las más convenientes, pero por mis necesidades emocionales muchas veces no podía llevar una relación bien".

A pesar de sus rompimientos amorosos, Perozo se siente "un hombre muy afortunado de haber tenido la aceptación en esos corazones".

Para él, "son mujeres maravillosamente especiales, mujeres muy nobles que siempre se preocuparon por mí. Me cuidaron, me amaron, estuvieron siempre ahí conmigo, mujeres con cualidades maravillosas, todas, pero al final de cuenta cada quien es diferente y las cosas no funcionaron".

Su actual proceso de terapia lo siente fructífero: su doctora le aconseja "que me quede tranquilo un tiempo. Le estoy dedicando mucho más tiempo a mi hijo, a mi madre, a mi padre, a mis amigos. Es un proceso y se ven los resultados".

Su consejo ahora es que "para tomar la decisión de una relación seria con una persona hay que esperar que baje la excitación que conlleva el momento inicial", llamando a que se tomen las cosas con calma y darle al tiempo que determine.

"Mi mayor error ha sido el querer empezar una relación con alguien solamente con una de las cualidades que yo valoro en una persona cuando tienen que haber mínimo cinco cualidades que sean de verdad sólidas para mantener una relación", expresò.

Entre sus observaciones, para el buen funcionamiento de una pareja están los valores familiares, "cómo esa persona valora su familia; la parte financiera, el sexo es importantísimo, su filosofía de vida, cómo piensa, y muy importante la comunicación, la tolerancia, la paciencia, y cómo esa persona sabe pelear, no pelear de luchar por la otra persona, sino cuando tú estás discutiendo en un debate eso para mí es importante en una relación porque en todas las relaciones tú vas a tener una discusión".

Más ampliado: "Cuando tú discutes con una persona te das cuenta si esa persona tiene la madurez de llevar un debate, si es una persona que sabe admitir su error si se ha equivocado, si tiene la capacidad de pedir perdón, son muchos factores que se ponen en juego cuando tú discutes con una persona, para mí es importante que esa mujer que ande conmigo sepa discutir, que cuando pase algo injusto, que pase algo que no te gusta, que no botaste la basura (por ejemplo), cómo tú le hablas a esa persona, cómo esa persona se te acerca, que no sea una forma controladora, manipuladora, que no se quiera victimizar, que te diga las cosas con amor, la calidad de la comunicación influye mucho".

Perozo dice que en el pasado ha cosechado muchas cualidades negativas "como celos, egos, controlador, pero también son muy manipulable, soy muy codependiente, me manipulan fácil, entiendo que puedo cambiar a la otra persona, había cometido esos errores en todas mis relaciones".

También "llega un momento que no soy muy afectivo, soy seco; no he sido un hombre muy detallista, he sido una persona muy insegura por muchos años".

Su depresión

Durante la entrevista con el comunicador Ovandy Camilo en el programa "Casi un Late Night", habló abiertamente sobre su problema de inseguridad, celos, ansiedad y depresión, y como todo esto afectaba sus relaciones sentimentales y personales.

De su lucha contra la depresión y la ansiedad, enfermedad que padeció por muchos años, dijo que actualmente la ha superado con ayuda profesional. Según su reflexión, lo más cercano a la muerte es una depresión cuando se toca fondo.

“Quiero ser embajador de la lucha contra la depresión en el país”, fueron las palabras del actor, tras explicar su interés por este particular, ya que considera que existe el tabú de que ir al psicólogo es para personas que tienen problemas mentales.

Sin embargo, cuatro de cada diez individuos actualmente sufren de depresión y buscar ayuda a tiempo puede formar grandes ciudadanos, agregó.