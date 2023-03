Pregunta buscapié de Frank Reyes a Acroarte: "¿Ustedes premian por el trabajo que ha hecho el artista o por conveniencia propia?"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Frank Reyes le tiró un "buscapié" a los miembros de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) . El veterano bachatero no quedó conforme con la selección en el rengón bachata, sumándose a una serie de cuestionamientos a los elegidos durante la entrega 38.

"¿Ustedes premian por el trabajo que ha hecho el artista o por conveniencia propia?", preguntó "El Prìncipe" durante una entrevista con el comunicador Harold Díaz en el programa "De Extremo a Extremo" (Digital 15).

El bachatero dijo que el cuestionamiento a Acroarte "se lo dejo en el aire, da pena que eso esté pasando, de verdad".

El cantante también contó que no ha tenido experiencias amarga con el Soberano, que ha ganado en varias ocasiones y en el que ha cantado en la gala, incluyendo en la entrega 37 del 2021.

"Me han quitado tantas premiaciones, por ejemplo, tengo que decirlo: porque tenemos que cuidar nuestro Grammy dominicano, que es el Premio Soberano, desde la producción Princesa apenas me dieron bachata del año; no hubo un concierto más importante que el de Altos de Chavón ese año, me lo quitaron", manifestó.

Según Frank Reyes, la estatuilla del 2022 como bachatero del año debió otorgársele a su colega El Chaval de la Bachata "y no tengo nada con mi amigo Elvis Martínez, pero oh Dios".

Al sangrar por la herida, relató que lo sucedido al Chaval fue lo que le pasó a él con el tema "Decidí", lanzado en 2021. "No hubo una canción que sonara más que Decidí en la pandemia ¿y a quién le dieron el premio?".

A seguidas abundó: "Ahora mismo con lo que pasó con El Chaval, nadie sonó más que El Chaval y Luis Miguel del Amargue, está bien Luis Miguel del Amargue quizás es porque es una bachata vieja, quizás no la iban a premiar, pero El Chaval de la Bachata, ¿cómo le quitan ese premio a ese pobre muchacho?, da pena que estropeen el trabajo de un artista, eso me dolió a mí, como persona y como todo".