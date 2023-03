Dascha Polanco, estrella en Holllywood: "Es en el Capotillo donde me siento verdaderamente dominicana"

Ynmaculada Cruz Hierro

En 1985, cuando apenas tenía dos años, Dascha Yolaine Polanco emigró junto a sus padres Rubén Darío Polanco y Janet Polanco, a vivir Brooklyn,Estados Unidos, pero sus raíces quedaron arraigadas en su natal República Dominicana, específicamente en el ensanche capitaleño Capotillo, en donde nació y adonde, todos los veranos, llegaba a compartir con su familia y a convertirse en una verdadera dominicana.

En estas inolvidables vacaciones la famosa actriz de Hollywood compartía, en la casa de sus abuelos maternos, con sus primos, vecinos y amigos, conociendo de un entorno del cual no reniega y fue alimentando su personalidad entre la cultura estadounidense y la dominicana.

Ahora, que la calle La 42 del Capotillo ha colocado al populoso sector en el "ojo público", gracias al interés que han puesto los intérpretes de música urbana, inclusive cineastas y ahora también hasta el ministerio de Turismo, debido a la efusiva y desenfrenada diversión, denominados "teteos", Dascha asegura sentirse mucho más orgullosa de su pedacito de patria.

"Siempre que vengo al país visito a mi familia, que aún reside en el Capotillo, mis primos y amigos de infancia residen allí y nunca he perdido la conexión con ellos", expresó en declaraciones a Listín Diario.

Luego agregó: "Es en el Capotillo donde me siento verdaderamente dominicana, y ahora que veo que se ha puesto muy de moda, me siento aún más orgullosa".

La actriz estuvo en el país por motivo de la celebración de los Premios Soberano, en donde fue nominada en la nueva categoría Actor/Actriz en el Extranjero, por la película "Gordita Chronicles".

Dascha se ha convertido en una pieza importante del tablero que conforman, las actrices latinas en Hollywood, siendo una de las favoritas del público y los productores de la industria gracias a su icónico personaje de "Dayanara Díaz" en la exitosa serie original de Netflix, "Orange is the New Black" (OITNB) (2013-2019).

Este personaje la puso en el ojo de los productores, entre el 2011 y 2012 había participado en papeles menores.

"Siempre deseé ser actriz, pero las circunstancias que rodeaban mi vida no me facilitaban obtener ese sueño, me gradué en el bachillerato en psicología en el Hunter College, luego continúe trabajando en la industria de la salud, hasta que llegaron las oportunidades de prepararme y trabajar en la actuación", comentó.

Sobre el tema abundó: "Para mí ha sido vital el empeño, el amor y la dedicación que la persona ponga no importa en el trabajo que realice. Yo soñaba con ser actriz, pero mientras trabajaba en la salud, siempre lo hacía con dedicación, estuve a punto de continuar mis estudios en este sector para seguir preparándome, pero ahí se presentó la oportunidad de la actuación".

Su comentario obedece al éxito que ha obtenido luego de su despegue en la famosa serie de Netflix, pues para Dascha el éxito viene acompañado de disciplina y entrega total al trabajo.

"Soy muy respetuosa de mi trabajo, saber que tengo que estar a tiempo, ya sea en una audición o en el set de grabación, o lista para actuar para mí eso es sagrado", manifestó.

Actualmente la conocida actriz ( tres de diciembre 1981) está en la nueva serie de Universal “The Pick up” , ahora mismo es la número uno de las series de Universal y Dascha está confirmada para una segunda temporada.

Recientemente, también es uno de los personajes estelares en la película “Samaritan” junto al actor Sylvester Stallone, filme que fue filmado durante la pandemia y está disponible en Paramount. A esto se añade que acaba de filmar una película en Bulgaria.

Sin embargo, a ella la tiene muy ilusionada poder hacer cine o teatro en su país, sin todavía tener un proyecto concreto por razones de tiempo, espera poder trasladarse a su tierra y ser parte de este inicio de la industria del cine dominicano.

También tiene en carpeta poder dirigir, en algún momento, y exponer su visión del cine en una película. "Es importante para mí poder hacer mi propias películas como lo han hecho otras actrices en Hollywood, también me ido preparando para desarrollar este trabajo, es algo que me tiene muy ilusionada, al igual que poder hacer cine o teatro en mi país",

Dascha, madre de tres hijos, es de personalidad muy inquieta, su proyección en el arte también abarca convertirse en una gran estrella de la música. Durante la pandemia se trasladó a Miami para prepararse y asistir a unos campamentos musicales, en donde su interés por la música la llevó a estudiar en Berklee College of Music.

"Amo la música y ya estoy grabando temas que pronto saldrán en un EP, mi trabajo musical es una mezcla de ritmos como el pop, dance, rock... Ya iré haciendo más cosas con la música, recuerdo que cuando estaba en la escuela siempre quería hacer música de mi país, y dar a conocer mi cultura a mis amigos", revela quien se ha convertido en una defensora de la cultura dominicana.

Entre sus trabajos destacables también cuentan la voz de “Michelle Rojas is not ok” es la historia de una dominicana en Washington Heights de Lin-Manuel Miranda y la voz de los personajes de la película mimada “Súper Pets”.

La inclusión

En Hollywood, la actriz dominicana reconoce que la transformación que ha habido en la industria del cine y la televisión en Estados Unido con la cuota de inclusión le ha favorecido, también reconoce que el trabajo que las historias llevadas al cine ni los personajes nunca pueden perder su esencia.

"Estoy muy feliz porque cada vez somos más los latinos haciendo trabajos importantes. Aunque ha sido muy lento nuestro avance en Hollywood como cultura pero hemos permanecido y el trabajo se destaca cada vez más", aseguró.