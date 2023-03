Novio de Becky G responde rumores de infidelidad: “En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario”

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Luego de una usuaria de redes sociales difundir un mensaje dirigido a la cantante Becky G, a quien aseguró que su prometido, Sebastián Lletget, le había sido infiel, el futbolista respondió esas acusaciones a través de un comunicado, este lunes.

A pesar de que niega conocer a la mujer que dice sostuvo un encuentro sexual con él, el futbolista explicó que la situación se trata de “un complot de extorsión” y “un espectáculo público lleno de mentiras”, y además, pidió perdón a la reguetonera estadounidense de origen mexicano.

“Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario, lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces”, cita el texto.

Asimismo, Sebastián confesó que ha estado asistiendo a “terapias sin mucho entusiasmo, sabiendo que tengo una ira profundamente arraigada y problemas de salud mental”.

“Si voy a ser el hombre que aspiro a ser, tengo que hacerlo mejor. He decidido comprometerme con un programa de bienestar mental para trabajar en las partes de mí que necesitan sanación profunda, continuó.

Becky y Sebastián anunciaron su compromiso el pasado 9 de diciembre de 2022 en Manhattan Beach tras Naomi Scott se presentarlos.

Becky había compartido con Naomi cuando ambas filamaban “Power Rangers”, mientras que Sebastián conocía al esposo de Naomi, Jordan Spence, del terreno de juego.

En 2019, la pareja decidió vivir bajo un mismo techo, aunque sin planes de subir al altar.

“Me estoy tomando mi tiempo y eso me da mucha felicidad. Creo que en nuestra relación es algo muy bonito que somos amigos primero y eso es parte de nuestra base”, reveló. “Por nuestras carreras a veces las cosas pasan tan rápido en nuestras vidas, y creo que para mí esto es algo tan especial que quiero disfrutar cada una de las etapas. Así que no hay prisa”, expresó Becky para la revista Hola! USA.