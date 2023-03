Un apasionado beso callejero pone al descubierto los amores de Harry Styles y Emily Ratajkowski

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Harry Styles y Emily Ratajkowski fueron pillados en un apasionado beso callejero que puso al descubierto una sorpresiva relación amorosa. A la pareja se le vio a la intemperie en una calle de Tokio, Japón.

El ex integrante del grupo inglés One Direction y la actriz/modelo estadounidense fueron captados juntos en puro romance en la capital japonesa, donde el intérprete de "As it was" estuvo protagonizando algunos conciertos con su "Love On Tour".

En imágenes que circulan en redes sociales, publicadas por los portales de Daily Mail y TMZ, se puede ver a estas celebrity en un apasionado beso mientras se encuentran fuera de una van blanca sin darle mente a los transeúntes que pasan, sin esconderse ante los ojos del mundo.

Harry Styles, de 29 años, parece haber dejado su romance con Olivia Wilde finalmente en el pasado, mientras Emily Ratajkowski, de 31 años, en los últimos meses había sido relacionada con Pete Davidson, luego de solicitar el divorcio del productor de cine Sebastian Bear-McClard, en septiembre pasado.