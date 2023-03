“Cuando uno termina con una mujer, le da su último beso o abrazo, ya no es tu mujer, y chao, nos fuimos", dice Maluma sobre su expareja

Redacción Digital

Santo Domingo

En una de entrevista realizada al exponente urbano Maluma, el artista habló de su vida amorosa y aclaró varios rumores a su alrededor, entre ellos los que involucran a su ex novia y Neymar.

Ante la pregunta de oro, sobre sus sentimientos al enterarse en su momento, de que su ex pareja, la modelo Natalia Barulich estaba saliendo con el futbolista Neymar a poco tiempo de haber terminado con ella, el artista dijo que “no le importa con quien esté saliendo su ex pareja”

El intérprete de “Felices los cuatro” a modo de broma afirmó que sí, que el futbolista brasileño le quitó a su novia, pero aclarando inmediatamente entre risas que no fue así, dijo: ´ ´bueno, yo terminé con ella, y luego vi que ellos estaban por ahí juntos, pero eso no me lastimó el ego ni nada de eso´´.

Asimismo, el colombiano añadió que, “cuando uno termina con una mujer, le da su último beso o abrazo, hasta ahí llega todo, ya no es tu mujer, y chao, nos fuimos ´ ´.

El artista manifestó que nunca ha tenido problemas con Neymar, y que jamás se interpondría entre la relación de su ex novia y el jugador.

Las declaraciones las ofreció donde una entrevista con los integrantes de Alofoke Radio Show.