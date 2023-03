¿Quién será el Gran Soberano de esta noche? Un recuento de los últimos cinco

Melanie Cuevas

Santo Domingo, RD

A propósito de que hoy se celebran los Premios Soberano 2023, galardón en que se premiarán los artistas más destacados del arte y espectáculo del país por el periodo 2021 y 2022, hay un renglón por el que los dominicanos esperan hasta el último momento de la premiación, “El gran Soberano”.

Estatuilla que distingue a una personalidad importante del mundo artístico o de la comunicación y de la que hasta la fecha 31 artistas han sido merecedores por su desempeño artístico y trayectoria, aplaudida y reconocida por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

Es por eso que hacemos un recuento de los últimos cinco grandes soberanos, que ha tenido la República Dominicana, donde los nombres de Romeo Santos, Niní Cáffaro, Anthony Santos, Sergio Vargas y Cuco Valoy, son los que resaltan.

Romeo Santos

El artista Romeo Santos, fue el último merecedor de la máxima estatuilla de los premios, correspondientes al año 2020, consagrando su carrera artística de más de dos décadas en el género musical de la bachata.

Anthony Santos, nombre de pila del artista, más que el gran merecedor fue una soberana sorpresa para el público y más aún luego de sus palabras de agradecimiento, donde dejó abierto los cuestionamientos de su nacionalidad dominicana, al solo referirse a su madre puertorriqueña y haber nacido en suelo estadounidense.

"Yo sé que mi madre es nacida y criada en Puerto Rico, tengo un cariño especial por Puerto Rico, y soy nacido y criado en Nueva York, pero mi corazón se siente dominicano y siempre voy a ser bachatero", refirió "Rey de la Bachata", quien es hijo de padre dominicano.

Los cuestionamientos a Romeo, le llovieron por demás, ya que también para muchos dominicanos, la “gran favorita” y la “idónea” a recibir el premio, en esa entrega, era la legendaria locutora y comunicadora, María Cristina Camilo “Maita”, que con más de 70 años en la comunicación y 105 de vida, se consagra como la persona con más edad en la televisión dominicana.

Para el público, que además de considerar que “no era el momento” de que el bachatero recibiera el premio, vieron mal la estatuilla otorgada a María Cristina, de “Premio a las Artes Escénicas”, quien por demás agradeció la estatuilla a Dios y al pueblo, por recibir el gran soberano, aunque no fue así.

"Jamás pensé que llegaría a obtener el Gran Soberano, pero Dios me lo tenía reservado para que al final de mi carrera yo lo tuviera. Así que le doy gracias a Dios y al pueblo que me ha elegido", expresó Camilo en ese entonces.

A pesar de los cuestionamientos y el “poco agrado” en ese entonces, Romeo continúa siendo uno de los referentes musicales de la bachata más importantes, aunque su nombre ha vuelto a ser controversial en los últimos días a nivel nacional, luego de que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR), prohibiera la difusión en la radio dominicana de su tema musical “Suegra”, correspondiente a su último álbum, “Formula Vol. 3”, tras alegar que la canción utiliza un lenguaje “inapropiado, desconsiderado y atropellante”.

Romeo, acudiendo una vez más a su “sentido patriótico” dominicano, presentó el video musical de la canción, en el que le hace un homenaje al comediante Luisito Martí en su personaje de Balbuena.

Además, reaccionó en la red social Instagram compartiendo un corto del audiovisual, donde escribió que tanto las letras como el video de la canción, tienen la intención de homenajear una vez más la dominicanidad.

“Hay que ser muy amarillistas, ignorantes, sonidistas o las tres cosas” para no notar que las letras de la canción tienen la intención de “homenajear UNA VEZ MÁS la dominicanidad”, se leía en la publicación.

Niní Cáffaro

Erasmo Alfonso Cáffaro Durán, conocido por sus fanáticos como Niní Cáffaro, fue premiado la misma noche que Romeo, pero en el año correspondiente al 2019, gracias a su larga trayectoria musical en la que los éxitos y los premios, han coronado su carrera.

Cáffaro, quien se sintió “mimado” por la premiación, agradeció el honor haber recibido la estatuilla por su trayectoria en el mundo musical de 62 años en ese entonces.

"Muchísimas gracias, doy las gracias por este reconocimiento a la trayectoria de 62 años en el arte. Gracias al maestro Rafael Solano, mi mentor, a mi familia. Gracias a ti pueblo dominicano que me has mimado con tus aplausos”, dijo.

“Por amor”, es una de las melodías que más se ha escuchado de la voz del artista, quien tiene una consagrada carrera musical, iniciada en grandes festivales del mundo, donde resalta por haber sido el ganador del Primer Festival de la Canción Dominicana con el emblemático tema.

Anthony Santos

El bachatero Anthony Santos, hizo historia al convertirse en el primer bachatero tradicional en llevarse el Gran Soberano por los premios correspondientes al año 2018.

“El Mayimbe” de la bachata, cuenta con una carrera musical de más de 30 años, en la que ha cosechado éxitos como “Voy pa’ lla´”, que lo han posicionado en alta estima en el gusto popular y en las emisoras dominicanas.

“No me esperaba esto de verdad, gracias a Dios, por permitirme llegar, darme la vida, permitirme llegar a tantas personas hermosas dándole alegría con buena música, esto se lo quiero dedicar a mi familia y a toda mi fanaticada, que estaba esperando esto, aquí lo tienen, con esto ya se sellan mis 30 años de carrera”, dijo emocionado el “Bachatú”, tras recibir el galardón.

Sergio Vargas

El negrito de Villa Sergio Vargas, forma parte también de la lista de “grandes soberanos”, al ser el ganador de la estatuilla por su carrera musical, en la edición del 2018, que premio a los artistas por el año 2017.

Vargas, quien inició su carrera musical en 1981 tras su participación en el Festival de la Voz que organizó Rafael Solano en “El Show del Mediodía”, le puso la gran medalla a su carrera tras ganar el galardón, que dedicó a su natal Villa Altagracia.

“Gracias a los músicos, a los compositores, a los arreglistas, Juancito Valdez, Manuel Tejada, Dioni Fernández. Yo me atrevería a cambiarle este trofeo al presidente Medina por cinco escuelas en cualquier lugar del país para que nuestros músicos y cantantes puedan exhibir mejor conducta. Clamó por los músicos... este trofeo le pertenece a Villa Altagracia” fueron sus palabras.

Sergio Vargas suma una lista de éxitos que no pasan de moda en el gusto popular, entre los que destacan “Dile”, “La quiero a morir”, “Marola”, “Ni tu ni yo”, “Vete y dile”, entre otros.

Cuco Valoy

El legendario de la música Cuco Valoy, fue condecorado en la edición número 33 de los premios como el gran soberano, gracias al sonido de sus congos y las letras que armonizan con su voz.

El artista cuenta con una larga trayectoria, que no solo se centra en la parte musical que data de 1965, ya que también fue un abanderado de la dominicanidad y de las principales luchas sociales del siglo pasado con sus controversiales posiciones políticas en contra del régimen de Joaquín Balaguer y durante la intervención norteamericana y posterior Guerra de abril de 1965.

El artista, esa noche, agradeció a Dios por el reconocimiento y a Acroarte, por el inolvidable momento.

“Por haberme motivado este momento inolvidable, me siento como un pelotero que pasa al salón de la fama o algo más, de todo lo que he podido hacer en la vida, lo que más me llena es haberme puesto al país en el momento en que esté más me ha necesitado”, dijo.

Son, merengue, chachachá, bachata y salsa, son los principales ritmos a los que el artista radicado en el extranjero da voz.