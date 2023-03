Rosalía recobró la confianza en la masculinidad al conocer a Rauw Alejandro

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Durante su primera entrevista juntos, Rauw Alejandro y Rosalía hablaron sobre sus futuros proyectos, y finalmente, de su relación después de darla a conocer en septiembre de 2021.

Los cantantes se confesaron este lunes a través del canal de YouTube de Ibai Llanos, donde la española se mostró sincera con respecto a sus sentimientos hacia el puertorriqueño.

Rosalía expresó que los demás “hombres que tenía a mi alrededor eran 'emotionally unavailable'” (no disponibles emocionalmente), por lo que “había perdido la fe en la masculinidad, pero fue conocerte y eso cambió”.

“Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia”, continuó.

En el plano musical, el intérprete de “Todo de ti” admitió que no fue complicado trabajar con su novia, pese a ser difícil e intensa, según sus palabras.

“Es intensa, es difícil, para mí no es complicado porque como la conozco es más fluido, es más fácil porque yo sé cómo comunicarme con ella, sé cómo decirle las cosas. Si no me gustaba algo de la canción, yo esperaba para decírselo en un momento particular o hablaba con los otros productores, íbamos todos en decisión grupal. Pero el ser exigente le ha llevado a estar donde está y eso es bueno, se respeta”, abundó Rauw.

Aunque, la catalana explicó la razón de por qué se habían tardado tanto en colaborar musicalmente, pese a sus fanáticos estarlo pidiendo a gritos.

“Siempre pusimos nuestra relación por delante. Primero decidimos sentar las bases de la relación y luego ya hacer música juntos. Ya era hora de hacerlo”, puntualizó Rosalía.