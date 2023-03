Jurado condena a tres hombres de asesinato por muerte del rapero XXXTentation

AP

Florida

Tres hombres fueron declarados culpables el lunes de asesinato en primer grado por el asesinato en 2018 del rapero estrella XXXTentacion, a quien dispararon afuera de una tienda de motocicletas en el sur de Florida mientras le robaban $50,000.

Michael Boatwright, de 28 años, Dedrick Williams, de 26, y Trayvon Newsome, de 24, también fueron declarados culpables de robo a mano armada por un jurado que emitió su veredicto menos de una hora después de comenzar.

Su sentencia, que el juez de circuito Michael Usan fijó para el 6 de abril, será en gran medida una formalidad; La ley de Florida dicta cadena perpetua para las condenas por asesinato en primer grado.

Los acusados, dos vestidos de traje y uno con una camisa abotonada, mostraron poca emoción cuando se pusieron de pie uno por uno para ser esposados ??por un alguacil. No hubo una reacción audible de los miembros de la familia y otros observadores en la sala del tribunal. Antes de que se leyeran los veredictos, Usan advirtió que cualquiera que causara algún tipo de perturbación sería declarado en desacato al tribunal.

La Oficina del Fiscal del Estado de Broward agradeció a los miembros del jurado y los fiscales en un comunicado, pero dijo que no haría más comentarios hasta la sentencia.

El abogado de Williams, Mauricio Padilla, dijo a The Associated Press que no cree que su cliente haya tenido un juicio justo. Señaló que un testigo crucial de la defensa fue herido y que se le prohibió declarar a un testigo clave. Se dejaron mensajes telefónicos con los abogados que representan a Boatright y Newsome.