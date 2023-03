Esmeralda Pimentel dice “aprendí a malvivir por 12 años” por implantes mamarios

Yerlendy Abad

Bailando y modelando sus pequeños senos en Instagram, la actriz mexicana de origen dominicano Esmeralda Pimentel celebró su primer año de haber librado el síndrome de ASIA o la enfermedad de los implantes mamarios y de haber tomado la decisión de retirar los implantes que se había colocado a inicios de su carrera “para tener éxito”.

“Me implanté en 2011, en enero de 2011, y estuve 12 años pasando por hospitales, por doctores porque tenía muchísimos síntomas”, dijo Esmeralda en el YouTube de The Red Flamingo Podcast o como explicó en sus redes sociales: “aprendí a malviví por 12 años con ataques de ansiedad, agotamiento crónico, dificultad para concentrarme, pérdida de memoria, taquicardia, dolor de articulaciones, migrañas, estreñimiento, eccemas en la piel, moretones, manchas en la piel, ojos rojos, insomnio, dolor en el pecho y en los hombros, sensación constante de asfixia y falta de aire”.

Esmeralda asegura que aunque algunas secuelas continúan presentes en su cuerpo, inmediatamente “me explanté” tuvo una sensación de salir corriendo que hace tiempo no sentía y “ya me había hecho la idea de que yo era una persona floja, débil, que no tenía la capacidad de sostener una actividad de ir al gimnasio porque todo el tiempo me estaba lastimando”, continuó.

La joven artista de 33 años instó a sus seguidores a “ser libres” y aplaudió la valentía de las demás famosas que han dado el mismo paso hacia la salud. Barbara Bermudo, Michelle Renaud, Alejandra Espinoza y Giselle Blondet también compartieron sus experiencias.

“No necesitamos implantes para ser bonitas o atractivas, no necesitamos nada, con solo ser tu misma, eres perfecta”, escribió Esmeralda en una historia de Instagram.