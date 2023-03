"Shazam! Fury of the Gods" tropieza con un debut de 30,5 millones de dólares

LINDSEY BAHR | AP

“Shazam! Fury of the Gods ” sintió la furia del mercado en su estreno teatral este fin de semana. La película de superhéroes de New Line Cinema y Warner Bros. se estrenó con una decepcionante suma de 30,5 millones de dólares en 4.071 salas, según estimaciones del estudio el domingo.

El “¡Shazam!” La secuela no cumplió con sus modestas expectativas ($ 35 millones), así como la primera película de la serie ($ 53,5 millones en abril de 2019), y se ganó un lugar en el extremo inferior de los lanzamientos de películas de cómics modernos de DC, entre "Birds of Prey" ($33 millones en febrero de 2020) y “The Suicide Squad” ($26.2 millones en agosto de 2021), ambos con clasificación R.

Dirigida por David F. Sandberg, “¡Shazam! Fury of the Gods” trajo de vuelta a Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody y Djimon Hounsou, y agregó a Helen Mirren, Rachel Zegler y Lucy Liu. Los críticos , muchos de los cuales encontraron encantadora la primera película, quedaron decepcionados en gran medida por esta salida. Actualmente tiene un puntaje crítico de Rotten Tomatoes del 53%.

El público fue más positivo acerca de la secuela, lo que le otorgó un B+ CinemaScore en general. Las multitudes más jóvenes fueron aún más favorables.

“Esta película claramente fue más liviana de lo que pensábamos que sería”, dijo Jeff Goldstein, jefe de distribución nacional de Warner Bros. “Sabemos que habrá vacaciones de primavera durante las próximas semanas cuando los niños estén disponibles, que es a quién está dirigida. hacia. Tenemos la esperanza de que podamos obtener un múltiplo grande”.

“¡Shazam! Fury of the Gods” tuvo un costo de producción de 125 millones de dólares, sin tener en cuenta los costos de marketing y promoción. A nivel internacional, recaudó $ 35 millones en 77 mercados extranjeros, incluida China, lo que elevó sus ganancias totales a $ 65,5 millones.

La tienda de DC en Warner Bros. ha estado pasando por una importante recalibración durante los últimos meses, con nuevos jefes en James Gunn y Peter Safran forjando un camino para el DC Universe que comenzará oficialmente con un nuevo "Superman" en 2025 . “¡Shazam! 2” fue uno de varios vestigios del antiguo régimen, que incluye “The Flash” en junio y un nuevo “Aquaman” en diciembre.

“Parte de la revisión total de DC de nuestra compañía con Peter Safran y James Gunn es restablecerlo para el futuro”, dijo Goldstein. “Todo se trata del futuro para nosotros”.

Para Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore, hay un lado positivo en el hecho de que Warner Bros. y DC tienen "otro número 1 en su haber".

“Están tratando de reajustar y realinear la marca”, dijo Dergarabedian. “No cambias la trayectoria de una marca tan grande como DC sin tomar algo de tiempo. Este es un trabajo en progreso y este es un paso en ese viaje”.

El segundo lugar fue para “Scream IV” en su segundo fin de semana en cines. La película de terror, distribuida por Paramount, cayó un 61% desde su debut y sumó $17,5 millones, elevando su total nacional a $76 millones.

En su tercer fin de semana, “Creed III” recaudó $15.4 millones adicionales para ubicarse en el puesto No. 3. La película, dirigida y protagonizada por Michael B. Jordan, ha recaudado 127,7 millones de dólares en Norteamérica. “65” y “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” completaron los cinco primeros con $5.8 millones y $4.1 millones, respectivamente.

Luego de su barrida en los Oscar el domingo pasado, A24 agregó más de 1,000 pantallas para una repetición de “ Everything Everywhere All At Once ”, donde ganó $1.2 millones adicionales. “The Whale”, por la que Brendan Fraser ganó el premio al mejor actor , se proyectó en 509 pantallas y recaudó 145.230 dólares.

“Lo que el público está disfrutando en este momento es una diversidad de contenido”, dijo Dergarabedian. “En general, se perfila como un mes fuerte con ' Creed III ' y ' Scream VI ' obteniendo los mejores debuts de la franquicia. Podemos ver lo mismo con 'John Wick 4'".

Venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de EE. UU. y Canadá, según Comscore, con el miércoles a domingo entre paréntesis. Las cifras nacionales finales se darán a conocer el lunes. 1. “¡Shazam! La furia de los dioses”, 30,5 millones de dólares. 2. “Scream VI”, $17.5 millones. 3. “Creed III”, $15,4 millones. 4. “65”, $5.8 millones. 5. “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, $4.1 millones. 6. “Oso Cocaína”, $3.9 millones. 7. “Revolución de Jesús”, $3.5 millones. 8. “Campeones”, $3 millones. 9. “Avatar: El Camino del Agua”, $1.9 millones. 10. “El gato con botas: El último deseo”, 1,5 millones de dólares.