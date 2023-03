Ala Jaza: “Cambié porque entendí que debía ser un ejemplo”

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

El merenguero Ala Jaza habló del cambio que debió realizar al ver la cantidad de seguidores en sus redes sociales, en quienes comenzó a pensar a la hora de hacer una publicación.

Uno de esos cambios señalados por Ala Jaza fue el contenido que acostumbraba a publicar de videos con la Vieja Mime, abuela de uno de los integrantes de su equipo, que para él eran “graciosos”, pero entendió que no era beneficioso en una cuenta de Instagram con tantos seguidores.

“Lo que pasa es que ya no puedo subirla porque ella (Mime) tiene un contenido de muchas malas palabras. Entonces, una vez, cuando yo me conecté con el público, que cogí como un millón de seguidores, yo subí algo de ella diciendo malas palabras y entendí que no podía subir cosas así porque yo tenía seguidores niños y cambié porque entendí que debía ser un ejemplo”.

El cantante está de acuerdo con que todas las personas que alcanzan cierto nivel de influencia, “se midan porque usted tiene un Instagram abierto al que cualquier niño tiene acceso” y define como injusto que mientras en sus hogares traten de educarlos, “en Instagram estén escuchando otras cosas”.

Nominación a Premios Soberano

Ala Jaza, quien goza de dos nominaciones (Merenguero de Calle 2021 y 2022) en la próxima edición de Premios Soberano que premiará ambos años, dice que sí le gustaría ganar, pero “es la gente y los cronistas que deciden”.

“Mi trabajo es que habla y he trabajado mucho”. En una visita a LISTÍN DIARIO, nos habló de las giras, canciones y conciertos que pudo llevar a cabo en 2021 y 2022, que lo colocan por encima de los demás colegas con los que comparte categoría.

El músico como buen amante de la bachata estrenó “La corona” en abril de 2022, además del amplio repertorio que ofrece en sus fiestas, donde deleita a su público con un homenaje a ese ritmo. Asimismo, se prepara para lanzar un álbum completo con bachatas inéditas del que se desprende “¿A qué volviste?”, que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

En ese mismo año, el creador del MamWali continuó demostrando ser completo cuando estrenó un corrido y una salsa, “¿Dónde están?” y “Nasa”, respectivamente. Además de la gira con la que despidió su 2022 en Honduras, donde se presentó con toda su orquesta, lo que próximamente hará en Centroamérica y Estados Unidos cuando lleve por primera vez a territorio estadounidense a todos sus músicos.

“Siempre me he sentido bachatero de corazón”.

Ala Jaza contó que en sus inicios como ingeniero de sonido, productor y bajista en Nueva York, “aguanté dos o tres giras con Aventura y también estuve en el Grupo Optimo”, hasta que en el año 2009 regresó a su natal Jarabacoa, La Vega, al Norte de República Dominicana, para desde allí, trabajar con su propio proyecto musical como solista que ha expandido por todo el país y otras partes del mundo, logrando la anhelada pegada diez años más tarde.

Su herencia musical

Ala Jaza toca varios instrumentos, entre ellos, la conga, la batería, la guitarra y el piano. De esto, se limitó a decir que “esos son dones de Dios, esas son cosas del mismo Dios, yo ni sé”.

En ese sentido, confesó que su padre, Rafael (Raffy) Cabrera, conocido por su dúo con Nando Galán en “Faltaste a la cita”.

En YouTube, donde cuenta con más de 700 mil suscriptores, Alá Jazá publicó en diciembre de 2021 un emotivo video con su progenitor, a quien le dio la oportunidad de recordar esos tiempos cuando compartía escenario con Nando.

En Spotify, Ala Jaza también ha tenido gran acogida, logrando la cantidad de 167 mil 416 oyentes mensuales por sus temas “Mi persona favorita” (900 mil), “La corona” (5,9 millones), “Sobrio” (3,4 millones), Popurrí a Fernando Villalona, “Policía” y “Dos locos” ft. Olga Tañon.

“Las plataformas digitales, ahora mismo, son muy importantes para cualquier artista y por eso, yo me orienté y tengo mi equipo para eso, encabezado por mi disquera Casa Talento Music, a la que le agradezco y aunque han habido otras ofertas continuó con ellos porque hemos trabajado bien juntos hasta ahora y hay que ser agradecido”.