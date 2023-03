Karol G: “Le tengo más miedo al matrimonio que a la muerte”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Además de compartir el despecho y las experiencias de desamor con sus exparejas, Karol G reveló que también tiene el mismo pensamiento que Shakira con respecto al matrimonio.

En una entrevista en el diario español El País, la reguetonera respondió a la conversación que sostuvieran Shakira y Gabriel García Márquez en 1999, cuando la intérprete de “Antología” solo tenía 21 años y ya tenía muy claro lo que quería.

“¡Increíble que la entrevistara García Márquez! O sea, es que cuando uno se detiene en la carrera de ella…, es legendaria. Y opino que también le tengo más miedo al matrimonio que a la muerte”, expresó.

Karol también abordó el tema de su ruptura y como le afecta terminar una relación, que según sus palabras, pueden destruir una carrera, la autoestima y la personalidad. Apropósito de la separación pública que vivió con Anuel AA y de la que habla muy poco.

“La ruptura me hizo darme cuenta de que por dentro estaba completamente desestabilizada y de mi nivel de dependencia. Al terminarse la relación, sentí que ya no podía hacer nada y estuve un montón de tiempo devaluándome. Creía que todas las cosas que me estaban pasando en mi carrera no me las merecía”, explicó.

“Un amor te puede hacer sentir la persona más feliz del mundo, pero un desamor en serio te puede destruir la vida.”, agregó.

Por otro lado, “La Bichota” confesó su disgusto por las preguntas machistas en las que aseguran que la industria de la música urbana se encuentra dominada por hombres, lo que negó de manera rotunda.

“Me aburre que me pregunten qué se siente siendo una mujer en un medio tan dominado por hombres, porque ya no está tan dominado por hombres”, puntualizó.